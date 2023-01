Tecnologias sustentáveis que valem a pena investir

Descubra por onde começar na hora de mudar seus hábitos para ajudar o meio ambiente

A velocidade com que novas tecnologias são criadas está cada vez maior. Muitas dessas inovações refletem as necessidades do nosso tempo, como a questão da sustentabilidade e a proteção do meio ambiente.

Governos e empresas investem em tecnologias para combater as mudanças climáticas e reverter os prejuízos que o ser humano causou à natureza nos últimos séculos. Por isso, é importante prestar atenção ao que está sendo lançado e descobrir a funcionalidade e a eficiência dessas tecnologias para saber o que realmente vale a pena.

Algumas invenções podem ser usadas em sua casa, empresa ou nos produtos e serviços que você precisa utilizar no dia a dia. Descubra abaixo algumas dessas tecnologias.

Luz de LED

Quando o assunto é iluminação, as lâmpadas de LED são uma grande tecnologia. Isso porque elas são capazes de garantir até 80% de economia em relação aos modelos de lâmpadas tradicionais, representando uma queda considerável no seu consumo de energia elétrica.

Além disso, as lâmpadas de LED possuem uma alta eficiência energética, sendo capazes de iluminar mais gastando menos. Elas estão com preços cada vez mais acessíveis e apresentam uma durabilidade maior, evitando também uma produção excessiva de descartes.

Energia solar

Outra tecnologia que tem se tornado cada vez mais acessível é a produção de energia solar. Seja para empresas ou residências, é possível instalar um painel fotovoltaico ou mais – de acordo com a necessidade de cada imóvel, para produzir a própria energia e diminuir o consumo.

Além disso, há diversos incentivos para quem utiliza a energia solar on grid, ajudando a abastecer as necessidades de outras residências. A produção excedente pode gerar créditos que são utilizados para abater no preço da conta.

Veículos elétricos

Seja no transporte individual ou coletivo, os veículos elétricos também são uma solução que leva mais consciência e sustentabilidade às ruas. Isso porque eles emitem menos poluentes, uma vez que o aumento da frota de veículos é um dos motivos pelo aumento nas emissões de gases que causam o aquecimento global.

A substituição dos combustíveis fósseis por eletricidade pode ser uma solução em curto e médio prazo para os problemas que o mundo vem enfrentando.

Reciclagem

Mais do que uma tendência, a reciclagem é uma necessidade para a humanidade, já que permite reutilizar itens que seriam descartados e que levariam anos para serem reabsorvidos pela natureza. Além disso, cooperativas e outras indústrias da reciclagem ajudam a aumentar os empregos e garantir uma vida mais digna às pessoas.

Apesar de existirem várias possibilidades de reciclar, os produtos que passam por esse processo ainda representam uma parcela muito pequena. É importante que a sociedade civil, o governo e as empresas assumam o compromisso de aumentar a quantidade de produtos reciclados como uma maneira de evitar o aumento na produção de lixo e na extração de recursos finitos.

Foto:ISTOCK