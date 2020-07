Instituto Argonauta e Aquário de Ubatuba emitem a 20ª edição do Boletim do Lixo no Litoral Norte

O Boletim do Lixo foi desenvolvido pelo Instituto Argonauta, em parceria com o Aquário de Ubatuba, com o objetivo de informar mensalmente a situação das praias do litoral Norte de São Paulo com relação à presença de lixo.

Assim, foram determinadas quatro categorias (metodologia proposta por Earll et al., 2000(1), adaptada para nossa região) as quais: Ausente: não há evidência de lixo; Traço: predominantemente ausente, com a presença de alguns itens espalhados; Inaceitável: amplamente distribuído com algumas acumulações; Caótico: pesadamente contaminado com várias acumulações.

Em junho de 2020 foram monitoradas 125 praias do litoral Norte de São Paulo, sendo 57 em Ubatuba, 15 em Caraguatatuba, 31 em São Sebastião e 22 na Ilhabela.

Ao longo do período, em 63 praias do litoral norte (52,5 %) continham alguma evidência de lixo e foram classificadas na categoria “Traço”, seguido do “Ausente” (45,8 %) e 5,8 % que se classificaram como inaceitável. De acordo com a média mensal, nenhuma praia foi classificada como “Caótico”.

Ao longo do mês, em Ubatuba, foram realizados 1623 registros, 71,5% classificados como “Traço”, seguido do “Ausente” (26,6%) e “Inaceitável” (1,9%). Em Caraguatatuba, de 450 registros, 55,2% foram classificados como “Traço”, seguido do “Inaceitável” (40,5%) e “Ausente” (4,3%). Em São Sebastião, de 930 registros, 84,4% foram classificados como “Ausente”, seguido de “Traço” (15,3%) e 0,3% inaceitável. Em Ilhabela, de 658 registros, 70,8% indicaram a categoria “Ausente”, seguido de “Traço” (28,7%) e “Inaceitável” 0,5%. Situações classificadas como “Caótico” não foram registadas neste mês.

Devido as medidas preventivas decretadas para pandemia (COVID-19) e, reforçando a segurança com a equipe, a partir do dia 25/03/2020 a coleta dos resíduos sólidos fica suspensa, no entanto a avaliação do grau de contaminação da praia (ausente, traços, inaceitável e caótico) continua como de costume.

O boletim do lixo pode ser acessado na íntegra pelo site da instituição: https://institutoargonauta.org/publicacoes/

O @institutoargonauta foi fundado em 1998 pela Diretoria do Aquário de Ubatuba e reconhecido em 2007 como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). O Instituto tem como objetivo a conservação do Meio Ambiente, em especial a conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos. Para isso, apoia e desenvolve projetos de pesquisa, resgate e reabilitação da fauna marinha, educação ambiental e resíduos sólidos no ambiente marinho, dentre outras atividades. O Instituto Argonauta também é uma das instituições executoras do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS)

É o primeiro privado do Brasil aberto à visitação do público e pioneiro no conceito de educação ambiental por meio do contato direto com animais. Destaca-se no país pelos projetos e realizações ao longo de 24 anos, completados em fevereiro deste ano e foi o primeiro Aquário a ter elasmobrânquios sob cuidados humanos, um tanque de águas vivas e um tanque de contato no Brasil. A instituição, ainda, possui certificado de bem-estar animal emitido pela Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) em parceria com a Wild Welfare Worldwide e é premiada e reconhecida por iniciativas práticas de conservação e por ter sido a primeira em colocar em exercício iniciativas sustentáveis. Atende, gratuitamente, estudantes de escolas públicas da cidade mediante capacitação de professores. O Aquário de Ubatuba está funcionando mediante um rigoroso protocolo de higiene, ainda mais restritivo do que as recomendações dos órgãos de saúde, de segunda à domingo das 10h às 20h.

