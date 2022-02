Embraer e Air Peace assinam acordo de serviços para a frota de E-Jets-E2

A Embraer anunciou hoje, durante o evento MRO Middle East, em Dubai, a assinatura de um amplo acordo de serviços de longo prazo com a Air Peace, maior companhia aérea da Nigéria e da África Ocidental, para apoiar a frota de jatos E195-E2 e ERJ 145 da companhia aérea. O contrato inclui acesso ao Programa Pool, que inclui troca de componentes e serviços de reparo para centenas de itens das aeronaves da Embraer da Air Peace, e a instalação do Ahead-Pro (Aircraft Health Analysis and Diagnosis – PROgnosis, em inglês) na frota de E195-E2 da companhia.

“Este acordo de serviços com a Embraer é muito importante para o sucesso operacional da Air Peace, nos oferecendo acesso imediato a um estoque de peças eficientemente gerenciado, enquanto reduz a nossa necessidade de investimento para o fornecimento inicial de peças de reposição,”, disse Oluwatoyin Olajide, Chief Operating Officer da Air Peace. “Além disso, com o Ahead-Pro, seremos capazes de antecipar qualquer potencial problema de manutenção e otimizar o uso da aeronave, aumentando a confiabilidade na programação da nossa frota.”

Air Peace

A Air Peace é a primeira cliente na África do E2, a mais nova, eficiente e confortável aeronave do segmento. A companhia aérea também é a primeira cliente global do inovador design de assentos premium escalonados da Embraer. A companhia conta com 13 pedidos firmes para o E195-E2, com direito de compra para outras 17 aeronaves do mesmo modelo, operando ainda oito jatos ERJ 145. Cinco aviões dos 13 pedidos firmes foram entregues em 2021, com mais entregas previstas para este ano.

Jatos E195-E2

“Ter os jatos E195-E2 e ERJ 145 cobertos pelo nosso Programa Pool mostra a confiança que a Air Peace tem nos produtos e serviços da Embraer. Como a primeira operadora do E2 na África, nosso principal objetivo é apoiar uma operação tranquila das aeronaves E2 enquanto mantemos a prontidão dos jatos ERJ,” afirmou Danielle Vardaro, Head de Suporte Global ao Cliente e Pós-Venda da Embraer Serviços & Suporte.

O Programa Pool oferecerá as soluções mais eficientes e confiáveis à frota da Air Peace. A companhia aérea se beneficiará da disponibilidade de peças de reposição, obtendo economias significativas nos custos de reparo e serviço, mantendo uma operação lucrativa. O Programa Pool é desenhado para permitir que as companhias aéreas minimizem seus investimentos iniciais em estoques e recursos de reparo de alto valor, bem como para aproveitar o conhecimento técnico da Embraer e de sua vasta rede de fornecedores de serviços de reparo de componentes. Atualmente, o Programa Pool apoia mais de 50 companhias aéreas em todo o mundo.

O Ahead-Pro é uma ferramenta de gerenciamento de diagnóstico de manutenção de última geração. O sistema conduz à otimização da gestão do planejamento de manutenção preventiva e corretiva e tem sido bem reconhecido por clientes em todo o mundo. O sistema é baseado em plataformas web que permitem às companhias aéreas monitorar continuamente a saúde da aeronave mesmo em voo. Isto é feito por meio da transmissão automática e em tempo real de mensagens de alerta e manutenção dos sistemas da aeronave que serão recebidas por uma base em solo e usadas para gerar relatórios de identificação de falhas. A solução de problemas e o planejamento dos recursos de manutenção ocorrem antes mesmo da chegada da aeronave ao seu destino, otimizando o tempo de retorno à operação entre os voos.

Embraer

Uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios em aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, prestando serviços e suporte aos clientes no pós-venda. Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é o principal fabricante de jatos comerciais com até 150 assentos e o principal exportador de bens de alto valor agregado no Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.