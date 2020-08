Daniel Homem Dicas para contratar um bom advogado de acidentes automobilísticos

Envolver-se em um acidente de carro não é uma experiência agradável. Você e as pessoas sentadas no carro podem ficar gravemente feridas. Às vezes, os ferimentos são fatais. Para se proteger, você deve ter um advogado especializado em acidentes de carro ao seu lado. Escolher o profissional errado pode piorar as coisas. Seguem 5 dicas de Daniel Homem de Carvalho que podem te ajudar a escolher o melhor.

1. Boas qualidades

Você deve montar uma lista de características e comportamentos que deseja ver no profissional. Isso o ajudará a escolher um advogado que ofereça os serviços de que você precisa. Por exemplo, você pode optar por alguém que seja acessível, apaixonado, competente e confiável.

2. Traços ruins

Existem algumas coisas que você pode não querer ver no advogado que você escolher. Por exemplo, durante a entrevista, se eles fizerem promessas ou garantias incomuns ou irrealistas, saiba que você deve ficar longe deles.

Leia mais em: Daniel Homem de Carvalho recebe medalha Tiradentes

Da mesma forma, se eles não retornam suas ligações mesmo depois de ligar várias vezes, procure outro profissional. Advogados profissionais fazem o melhor que podem para superar as expectativas de seus clientes e estão sempre prontos para responder às perguntas dos clientes.

3. Advogado local

É melhor procurar um advogado local, pois eles entendem a jurisdição e o ambiente locais muito melhor do que os estrangeiros. Além disso, eles terão muita experiência no atendimento de casos locais. Portanto, eles são os melhores profissionais com quem você pode contar para ajudá-lo.

4. Verificações de antecedentes

Você pode executar verificações de antecedentes facilmente. Tudo que você precisa fazer é verificar a Ordem dos Advogados do Estado. Eles podem fornecer os arquivos e registros do advogado que você deseja contratar. O objetivo de Daniel Homem de Carvalho dos cheques é apurar se houve alguma petição contra aquele profissional.

5. Entrevista

Antes de entrevistar o advogado, você deve estar pronto para criar uma lista de perguntas importantes a serem feitas. Por exemplo, você pode fazer perguntas sobre sua área de especialização, experiência, termos e condições e assim por diante.

Assim que tiver feito uma entrevista, volte para casa e pense um pouco. Você deve voltar ao advogado após alguns dias com mais algumas perguntas. Você deve se sentir confortável com o profissional, mas se não, sugerimos que procure outra pessoa.

Dicas de bônus

Enquanto trabalha para o advogado, se você sentir que eles não estão fazendo seu trabalho adequadamente, você pode despedi-los. Embora você possa achar que contratar outro vai demorar um pouco, vale a pena. Daniel Homem de Carvalho explica: Você não quer contratar alguém que não esteja preparado para atender às suas expectativas. Então, é melhor procurar alguém melhor.

Para encurtar a história, se você se feriu em um acidente de carro, sugerimos que não se atrase e contrate um bom advogado especializado em acidentes de carro para se defender ou responsabilizar a outra parte pela lesão que você sofreu. Isso ajudará você a recuperar a compensação.