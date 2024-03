Região da Via Cambuí se consolida como novo polo de desenvolvimento urbano de São José dos Campos

Construtora SI América investe em primeiro condomínio vertical no bairro Floresta apostando em diferenciais de lazer e conveniência

Quem passa pela primeira vez na região da Avenida Cambuí, na Zona Sudeste de São José dos Campos, não deixa de se surpreender. Inaugurada em 2020, a maior obra viária da cidade, com 8,6 quilômetros, se tornou desde então em dos principais polos de desenvolvimento imobiliário da região. A via liga o bairro Vila Industrial à rodovia dos Tamoios e já abriga atualmente o Complexo da Igreja da Cidade e o Campus da Faculdade de Medicina Humanitas.

Via Cambuí

Com lançamentos de loteamentos e condomínios fechados, a região da Via Cambuí tem atraído cada vez mais investimentos de médio e alto padrão. Nos principais condomínios fechados, casas de mais de R$ 2 milhões já são bastante comuns.

Os principais atributos da região são a facilidade de acesso e o grande potencial de valorização. Esses foram alguns dos motivos que levaram a construtora SI América a lançar o Avante Condomínio Clube no bairro Floresta.

Reunindo 98 apartamentos com quatro tipos de plantas, o empreendimento oferece diferenciais que o destacam como um dos mais modernos da região. “O Avante é um empreendimento especial em uma região especial. O que vem acontecendo no entorno da Via Cambuí é parecido com o que aconteceu há algum tempo no Urbanova, que hoje se tornou uma das regiões mais valorizadas da cidade”, destaca Flávio Brandão, Diretor da SI América e Vice-Presidente de Novas Tecnologias da Aconvap (Associação das Construtoras do Vale do Paraíba).

Com tais características, o Avante configura-se como excelente alternativa para moradia, ou mesmo para investimento, devido ao grande potencial de valorização da região. Tal potencial também já foi percebido por investidores que adquiriram áreas para a construção de estabelecimentos comerciais. Uma dessas áreas deve abrigar um grande supermercado em breve.

“Quem investir na região agora verá uma grande valorização do bem nos próximos anos e ainda estará optando por bairros que contarão com excelente infraestrutura comercial e viária. Além disso, acreditamos que o momento é bastante propício devido à queda dos juros e a reabertura de financiamentos pelos bancos públicos”, enfatiza Brandão.

O Empreendimento

Com quatro tipos de plantas, com apartamentos de 50 m² a 66 m², o Avante Condomínio Clube agrega conforto a funcionalidades inovadoras no mercado imobiliário de São José dos Campos. As unidades são de três dormitórios, 100% comercializadas, ou dois quartos, com suíte e varanda gourmet.

Dentre os diferenciais dos apartamentos estão pisos em porcelanato nas áreas frias, tomadas USB nos quartos, janelas com persiana de enrolar e portas com borrachas de vedação, além de opcionais como churrasqueira a gás e pontos de ar-condicionado.

Nas vagas garagem, os diferenciais estão nas vagas com infraestrutura para tomada de carros elétricos e armário exclusivo.

Nas áreas de lazer estão outros dos diferenciais do Avante Condomínio Clube. O grande destaque está na cobertura que oferece piscinas, áreas de descanso, área completa de churrasqueira e sauna. Tudo isso em um sky lounge com linda vista da cidade.

No térreo, os espaços de conveniência e lazer oferecem playground, área recreativa pet, salão de jogos, salão de festas, academia, área de cuidados pet, espaço kids, salão de beleza e até uma sala de coworking.

Outras facilidades e comodidades estão em um minimercado, lavanderia compartilhada, máquina de café, vaga para desembarque de carros de aplicativos e locker delivery.

Aplicativo Housi AppSpace

Buscando aliar a tecnologia à praticidade, o Avante Condomínio Clube vai oferecer um serviço inédito no mercado imobiliário da região. Trata-se do aplicativo Housi AppSpace, que permite a contratação de serviços e fornecedores cadastrados.

Por meio do celular, os moradores poderão usar o aplicativo para contratar serviços como manicure, cabeleireiro, personal trainer, banho e tosa para pet e até profissional para limpeza do apartamento.

Os diferenciais do Avante Condomínio Clube podem ser conferidos na Loja Conceito do empreendimento, na Avenida Robson Custódio Machado, 533, no bairro Floresta. No local, os interessados também podem visitar o apartamento decorado e as obras do empreendimento, que têm previsão de entrega em setembro de 2025.

“Os atributos de projeto, a localização privilegiada e os diferenciais de lazer e comodidade fazem do Avante Condomínio Clube um empreendimento único na região. Tudo isso com um grande potencial de valorização e a qualidade de obra da SI América”, completa Flávio Brandão.

SI América

Da construção e incorporação à gestão de obras e BPO financeiro. Um pool completo de soluções para o consumidor final e empresas parceiras.

Com 7 anos de mercado, a SI América é jovem, mas já nasceu experiente. Seus fundadores vieram do Grupo Santa Izaura que atuou por décadas na construção civil, deixando sua marca na cidade de São José dos Campos.

Com premissas como qualidade, compromisso com ações sustentáveis, transparência, inovação, credibilidade e responsabilidade a SI América já entregou 941 unidades e tem outras 535 em construção.