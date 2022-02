Festival Porco & Cia acontece de 10 a 13 de fevereiro ao ar livre e entrada gratuita na ADC Parahyba

Entre 10 a 13 de fevereiro os joseense e moradores do Vale poderão viver uma experiência gastronômica e de entretenimento ao ar livre diferente: Festival Porco & Cia que reunirá o que há de melhor para os amantes do Torresmo de Rolo, Torresmo Caipira, Espetinhos, Pastel, Batata Frita, Burgers Artesanais, Cervejas Artesanais, Churros Gourmet, muito mais!

Além das comidinhas e bebidas, o evento que acontecerá diariamente das 12h às 22h na Usina ADC Parahyba (R. Paulo Madureira Lebrão – Calçada do Parque da Cidade) oferecerá Espaço Kids para as crianças com monitores e música ao vivo .

A entrada é gratuita e o uso de máscaras é obrigatório.

