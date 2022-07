Prêmio Estilo & Design Abre Inscrição e o Troféu será assinado por Rapha Preto

Um dos mais importantes prêmios voltados para o segmento de arquitetura e design, o “Prêmio Estilo & Design 2022” está com inscrições abertas para os profissionais até o dia 15 de setembro.

O prêmio é referência no segmento de arquitetura e decoração e participam arquitetos, designers de interiores, decoradores e paisagistas do Vale do Paraíba, grande São Paulo e Alto Tietê.

Esta é a nona edição da premiação que conta com as Categorias Sênior e Novos Talentos.

As inscrições podem ser feitas para os temas: Living/Sala de Estar, Cozinhas/Área Gourmet, Dormitórios/Suítes, Áreas Externas/Paisagismo, Salas de Banho/Banheiros, Comercial, Corporativo, Fachadas Residenciais e Fachadas Corporativas.

Para a edição 2022 os jurados são: Sandra Leise (editora da revista Decorar), Sergio Zobaran (Jornalista e Curador da Mostra Modernos e Eternos), Paulo Alves (Designer), Thais Lauton (Dir de redação da revista Casa e Jardim) e Regina Galvão (Jornalista).

Os vencedores de cada categoria serão anunciados durante a Cerimônia de Premiação marcada para o dia 27 de setembro 2022, a partir das 20h, no Teatro Colinas, que está localizado no Colinas Shopping, na área nobre de São José dos Campos.

O troféu do Prêmio Estilo & Design é limited edition e a cada ano, se consolida como uma obra de arte, agregando valor para a premiação.

Este ano, o troféu aos vencedores será desenvolvido pelo designer do ano e artista plástico, Rapha Preto.

Rapha Preto

Atualmente as peças de Rapha Preto transitam entre o exclusivo e o assinado, com esculturas, funcionais e mobiliários.

O Prêmio Estilo & Design a cada ano bate recorde de participação. Nos últimos quatro anos, em média, foram 250 projetos inscritos e 50 escritórios finalistas.

“Estamos muito felizes com esta participação crescente dos profissionais e o nível de excelência dos projetos surpreendem e entusiasma a nossa banca de jurados, com os profissionais de alto nível criativo”, declarou Carmem Alvim, comunicadora e idealizadora da premiação.

