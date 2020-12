Cerveja artesanal ou cerveja industrializada: qual é melhor?

As cervejas não podem faltar nas reuniões de amigos ou familiares, ainda mais se for em um churrasco, não é mesmo? Comprar cerveja online ou em loja física é uma ação comum entre os brasileiros. Embora as cervejas industrializadas sejam as mais conhecidas e compradas, outro tipo vem ganhando espaço: as cervejas artesanais.

Mas qual dessas bebidas alcoólicas é a melhor? Quais são as principais diferenças? Continue lendo para esclarecer essas dúvidas!

O que é uma cerveja industrializada?

Antes de comparar as bebidas, é preciso entender cada uma delas. As cervejas industrializadas são aquelas que são produzidas em larga escala, vendidas por um preço mais em conta em atacado de cerveja e bebidas em geral. Hoje em dia, existem muitas marcas no mercado, sendo que cada pessoa gosta mais de uma.

Por terem o objetivo de vender para um maior número de pessoas, o processo de fabricação é em grande quantidade. Cerca de 60% da cerveja industrializada é composta por malte e 40% por outros cereais.

O que é uma cerveja artesanal?

Diferente da industrializada, a cerveja artesanal tem um processo de produção mais sofisticado. Isso porque tem um público que quer experimentar novos sabores e se encantar pelo aroma. Produzidos por mestres de cervejaria, o processo de fabricação é até considerado uma arte por alguns.

Por isso, elas também são chamadas de cervejas gourmet. Geralmente, há melhores critérios de seleção de ingredientes e muitos usam produtos importados para a produção.

Quais são as principais diferenças?

Agora que você já entendeu a definição de uma cerveja industrializada, comum em atacado de cerveja, e de uma artesanal, é hora de comparar. Destacamos alguns pontos que podem te ajudar a escolher qual é o melhor para o seu caso:

Ingredientes

Ao escolher o tipo de fornecedores de cerveja, os ingredientes usados na preparação de cada um devem ser analisados. Afinal, eles são importantes para a diferença de sabor. É claro que cada marca possui suas particularidades, mas é nítido a distinção entre artesanal e industrializada.

Como já mencionamos, as que são vendidas em larga escala em distribuidora de cerveja, são compostas por malte de cevada e cereais maltados. Já as artesanais contam com uma seleção mais criteriosa de ingredientes, uma vez que prezam pelo sabor e aroma. Costumam usar levedura, água, lúpulo e malte.

Sabor e público

Outra diferença perceptível entre os dois tipos é o sabor e o público. As artesanais possuem um público mais sofisticado, uma vez que buscam satisfazer pessoas que possuem um paladar mais exigente. Também é indicado para quem quer fazer ótimas harmonizações com pratos.

Já a industrializada, por ser mais popular, tem o gosto característico da cerveja, mas não há sofisticação.

Preço

O preço é um fator que deve ser considerado, uma vez que existem amantes de cerveja de diferentes condições financeiras. A industrializada, ou seja, aquela vendida em distribuidora de bebidas tradicionais, costuma ser mais barata comparando com a versão artesanal. Ela possui um preço ainda mais vantajoso quando comprado em grande quantidade em atacado de bebidas.

Qual é a melhor?

Quando o assunto é bebida não alcoólica, sempre perguntam qual refrigerante é melhor. Mas essa pergunta não tem uma resposta certa, afinal cada um tem as suas preferências. Essa mesma questão se encaixa quando falamos de cerveja.

Antes de comprar bebidas, analise o valor, sabor, ocasião e outros pontos para escolher a melhor cerveja para você!

