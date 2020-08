CEO da Rede Bourbon realiza painel com clientes VIPs

Entre agências de viagens, organizadoras de eventos e grandes marcas empresariais, mais de 270 pessoas participaram do evento híbrido, grande aposta e investimento em eventos da Bourbon Hotéis & Resorts

A Bourbon Hotéis & Resorts investe em inovação e entra em uma nova dinâmica do mercado para atender seus clientes com estrutura e excelência nos serviços digitais. Desde o começo da pandemia, visto que as visitas presenciais foram canceladas, a equipe de vendas MICE tem realizado painéis com clientes para manter a proximidade e estreitar ainda mais relacionamento, com o intuito de mostrar as novas implementações e protocolos da Rede. Ao todo foram 22 painéis com mais de 100 clientes. Para finalizar esse ciclo, nesta última terça-feira, 18 de agosto, foi realizado um painel em formato híbrido, presencial e virtual, liderado pelo CEO da Bourbon Hotéis & Resorts, Alceu Vezozzo Filho e contou com a presença online de mais de 270 pessoas entre agências de viagens, organizadoras de eventos e grandes marcas empresariais.

O evento híbrido foi apresentado simultaneamente em alguns hotéis do Brasil da Rede Bourbon e contou com a apresentação dos Gerentes gerais e Gerentes de Vendas, do qual cada um mostrou em detalhes sobre sua estrutura da sala de eventos e protocolos. Para acompanhar a transmissão online, esteve presente clientes nos hotéis que participaram do painel, no Bourbon Atibaia Resort, Foz do Iguaçu, Santos e Curitiba. Todos são Gerentes de Eventos e CEOs de agências e organizadoras.

Com isso, o objetivo do evento foi mostrar que a Bourbon está estruturada para receber eventos de todos os portes e formatos como congressos, treinamentos, premiações, dentre outros. O CEO comenta que “essa é uma iniciativa inédita na hotelaria brasileira e a Bourbon está sendo a pioneira nesse formato de eventos híbridos. Fomos todos pegos de surpresa com a pandemia. Foi preciso enfrentar muitos desafios e encontrar novas estratégias neste novo caminho a fim de superar essas dificuldades e para que possamos estar ainda melhor, voltar a produzir e estar mais juntos do que nunca”.

Durante o painel também foi apresentando que a Rede está seguindo todos os protocolos de segurança e higiene. Inclusive, criou um Manual de Boas Práticas para Eventos, do qual está disponível para todos em um link e mostra em detalhes os novos protocolos como o Coffee Box que contém diversas opções de combinações com itens higienizados e embalados individualmente.

Para oferecer este formato híbrido, foram instalados nas salas dos hotéis da Bourbon equipamentos de ponta, possibilitando eventos com palestrante local e/ou remoto. Além disso, no espaço é disponibilizado alta qualidade de sonorização, iluminação, transmissão simultânea, painel de Led P2, internet personalizada para o evento, dentre outros. Todos os espaços passam por higienização a cada finalização de gravação e todos os equipamentos encontram-se devidamente embalados e higienizados. Atualmente os espaços prontos para atender estes tipos de demandas são: Bourbon Assunção Convention Hotel, Bourbon Curitiba Convention Hotel, Bourbon Santos Convention Hotel, Bourbon Joinville Convention Hotel, Bourbon Ponta Grossa Convention Hotel, Bourbon Ibirapuera Convention Hotel e os resorts: Bourbon Atibaia Resort e Bourbon Cataratas do Iguaçu Resort.

Para mais detalhes sobre o serviço, acesse: http://www.bourbon.com.br/evento-hibrido/. O link para o Manual de Boas Práticas para Eventos é: ManualBoasPraticasEventos_0508.pdf .

Com mais de 55 anos no mercado, a Rede Bourbon está presente em 3 países (Brasil, Argentina e Paraguai), 9 estados e 18 cidades, com um total de 20 hotéis e 2 Resort, somando um total de mais de 4 mil acomodações confortavelmente equipadas e quase 3 mil funcionários. Possui mais de 41.000 m² em espaços para eventos e convenções além de uma reconhecida expertise para atender os mais variados eventos (congressos, feiras, exposições, coquetéis e eventos sociais) e aos públicos mais exigentes. É certificada, pelo segundo ano consecutivo, como Great Place To Work. Além disso, também é Amiga do Planeta com uma série de ações voltadas para a sustentabilidade.

A Rede Bourbon fundou em 2002 o Instituto Bourbon de Responsabilidade Socioambiental, que promove ações educacionais, culturais e esportivas subsidiárias ao curriculum escolar oficial nas Escolas Vezozzo da Vila Rotary de Cambará, além de ações sociais e de cuidados da saúde dessa população, promovendo parcerias que espera ver replicado em outras comunidades. O maior objetivo do Instituto Bourbon é a promoção do bem-estar social das famílias, com ênfase no enriquecimento cultural das novas gerações e o incentivo para que essas pessoas possam ascender social e economicamente.

