CBC e FPCiclismo anunciam Pan-Americano de Estrada 2024 no Brasil

Coletiva de imprensa aconteceu nesta segunda-feira (26/02) em São José dos Campos (SP)

O Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada 2024 será realizado no Brasil. Na manhã desta segunda-feira (26), a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, em parceria com a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e a Federação Paulista de Ciclismo (FPC), realizou uma coletiva de imprensa para oficializar a realização da competição entre os dias 20 e 26 de maio.

“Esse será praticamente o último grande desafio para os atletas do continente antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e poder ser país sede de uma competição dessa importância em um momento tão especial como esse nos enche de orgulho e gratidão por toda confiança depositada em nosso trabalho. Estaremos nos esforçando para entregar um excelente evento”, destacou José Luiz Vasconcellos, presidente da CBC.

O evento contou com a participação do presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, José Luiz Vasconcellos, o presidente da Confederação Pan-Americana de Ciclismo, José Manuel Peláez, o presidente da Comissão Pan-Americana de Ciclismo de Estrada, Maurício Vargas, o prefeito da cidade de São José dos Campos, Anderson Farias, a secretária de Esportes e Qualidade de Vida, Katia Riêra, o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio Facex, entre outras autoridades.

Foto: Rodolfo Moreira

Durante a coletiva, foi apresentado o planejamento para a realização das provas de resistência e contrarrelógio nas categorias Elite, Sub23 e Junior, que acontecerão paralelamente ao congresso anual da COPACI com presença de todos os países do continente e do presidente da UCI, David Lappartient.

Graças ao excelente trabalho e comprometimento da CBC na organização de eventos nos últimos anos, surgiu a oportunidade de trazer o Pan-Americano de Estrada para o Brasil através de um convite da COPACI reconhecendo e acreditando na capacidade do Brasil em organizar grandes eventos.

Para o presidente da Confederação Pan-Americana de Ciclismo, José Peláez, o Pan-Americano será de alto nível para os atletas e fãs do ciclismo. “É com grande entusiasmo que confirmamos a realização do Pan-Americano de Estrada no Brasil. Será uma incrível oportunidade para fortalecer os laços entre as nações promovendo valores de amizade, respeito e superação”.

O Prefeito Anderson Farias afirmou que não medirá esforços para proporcionar todo suporte necessário para a realização do evento. “A nossa cidade está preparada para receber todos os atletas e dirigentes da melhor forma possível. Posso garantir que direcionaremos todos os nossos esforços para que seja uma prova marcada como exemplo para o esporte e que seja a primeira de muitas outras”, explicou o Prefeito.

O presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio Facex, destacou que a realização do Pan-Americano de Estrada é fundamental para o esporte no estado e no país. “Trazer o Pan na nossa gestão é uma evolução muito grande e que nos deixa honrados. Sem contar que é mais um importante evento nessa preparação para as comemorações dos 100 anos da entidade em 2025”, afirmou.

Foto:Rodolfo Moreira

Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada 2024

O Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada é uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paulista de Ciclismo (FPC) com supervisão da Confederação Pan-Americana de Ciclismo (COPACI) e apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e Governo do Estado de São Paulo.