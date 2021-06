Casal cria sanitário para cães e gatos com sistema de escoamento e fatura R$ 7,5 milhões em 2020

Investimento inicial no negócio foi de R$5 mil. Durante a pandemia, com as pessoas em tempo integral em casa, receita da empresa cresceu 34%

Foram os pelos molhados e as marcas de patas pelo piso do apartamento que levaram a publicitária Lara Lorga e o engenheiro mecânico Fábio de Carvalho, na época residentes em Niterói (RJ), a pensar em uma solução para o xixi de suas goldens retrievers Pepa e Lili. Sem opções de sanitários realmente práticos no mercado, decidiram recorrer ao “faça você mesmo” e criaram, em julho de 2015, uma bandeja de madeira revestida em lona plástica e com inclinação para que o líquido caísse diretamente no ralo. Nascia, assim, o protótipo do sanitário inteligente para cães Weasy, o produto carro-chefe da empresa que faturou 7,5 milhões em 2020.

Quando o casal se mudou para a capital paulista, em janeiro de 2016, o sanitário ganhou uma nova versão: a madeira deu lugar a uma chapa de alumínio, ganhou pés de Durepox e uma mangueira que direcionava o xixi ao interior do ralo. E foi em outubro do mesmo ano, durante a licença maternidade de Lara, e após testar a nova versão entre alguns amigos, que o casal decidiu apostar em um modelo comercial do produto. “Nossos amigos empreendedores falavam que precisávamos patentear essa ideia e comercializar. A gente nem lembrava que os cães faziam xixi em casa e queríamos proporcionar essa praticidade a outras pessoas. Foi quando, incentivados pelo meu pai, desenvolvemos o modelo em fibra de vidro. Ele tinha familiaridade com o material por usar em aeromodelismo”, conta Lara.

Cães & Gatos

A primeira estratégia de divulgação dos empresários foi criar um site gratuito. Como perceberam que as pessoas não entendiam a funcionalidade do produto, decidiram gravar um vídeo de suas pets usando o sanitário e subiram o conteúdo no Facebook. O vídeo viralizou, alcançou mais de três milhões de visualizações e os empresários chegaram a receber contatos de 21 países. “A demanda aumentou consideravelmente, mas nossa capacidade produtiva era baixa. Investimos apenas R$5 mil para criar dois moldes e 20 sanitários em uma fábrica terceirizada. A empresa conseguia fazer no máximo dez peças por semana. Quando nos demos conta, já tínhamos vendido 60 sanitários e isso significava um prazo de dois meses para a postagem”, relembra a empresária.

O próximo passo dos empresários, em março de 2017, foi a compra de uma pequena fábrica de fibra de vidro por R$ 15 mil, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo “Compramos os materiais, contratamos dois funcionários do antigo proprietário, alugamos um galpão e passamos a produzir em maior escala, cerca de 200 por mês”, comenta Fábio. “Como morávamos em São Paulo, meus pais, que morava em São José do Rio Preto, embalavam as peças e postavam nos Correios”, completa.

Lara conta que a repercussão do produto aconteceu quinze dias antes do término de sua licença maternidade, em abril de 2017. Foi quando decidiu sair do emprego em uma multinacional e se dedicar integralmente ao negócio. “Eu cuidava da casa, do nosso filho Bento, orientava os clientes sobre o uso, fazia treinamentos, alimentava as redes sociais e organizava os pedidos. O Fábio chegava do trabalho à noite e juntos organizávamos a compra de matéria-prima e o envio dos pedidos para meus sogros”, conta Lara. Em setembro do mesmo ano mudaram-se para São José do Rio Preto.

Também em setembro de 2017 foi a vez de Fábio sair do emprego na área de planejamento da Dafiti para se dedicar integralmente à empresa. “Lá aprendi muito sobre e-commerce, performance digital e pude aplicar esse conhecimento no nosso negócio”, conta Fábio. Hoje as vendas da empresa são 95% feitas por marketplaces e plataforma própria, e nos planos estão investimentos em pontos de venda físicos. “Nosso desafio é um ponto de venda que possa mostrar o funcionamento do produto, para que o cliente possa ver como ele age de maneira eficiente e leva o xixi do cão e do gato direto para o ralo. Não existe outro produto no mercado que o dono não precise de uma limpeza ostensiva e diária para diminuir o odor”, comemora Lara.

Em novembro de 2017, nove meses depois da venda do primeiro Weasy, veio a mudança de matéria-prima, desenvolvimento de novos moldes e a empresa passou a produzir sanitários em polímero reciclado. “Adicionamos vários acessórios, então a margem de lucro era a mesma, mas conseguíamos entregar um produto com melhor acabamento, bem mais comercial”, conta. Para o funcionamento do atual modelo do Weasy, a mangueira de saída deve ser posicionada em um ralo de esgoto, enquanto a outra deve ser rosqueada na torneira como uma entrada de água. Basta liberar a água para lavar a parte interna do produto e o banheiro seguirá limpo (vídeo funcionamento https://youtu.be/iLETb7rlb3E)

A família cresceu e hoje, além de Lili e Pepa, os coelhos Lino e Lina e a gata Maria completam o time. Além do sanitário Weasy para cães nos modelos macho e fêmea e do sanitário para gatos, criado em 2018, (vídeo funcionamento https://youtu.be/Od-521J2TZA), a empresa também conta com o Sacocô Passeio – um saquinho feito de milho e mandioca para coleta e descarte responsável e higiênica das fezes animais, que se desfaz em seis meses e pode ser compostado; o Sacocô Casa – sacos feitos de película plástica 100% orgânica biodegradável que se dissolvem em 40 segundos na água do vaso sanitário; o Clean – um limpador multiuso em formato de sachê que se dissolve na água, feito com ativos naturais, tensoativos biodegradáveis e suave aroma natural de citrus para eliminar de odores; e o bebedouro inteligente Weasy Oasis, que, ligado à torneira e com boia de nível e filtro de cerâmica, garantem água limpa, fresca e sempre disponível para o pet. Completam a linha Kit Limpeza, arranhadores e brinquedos para os felinos, e os mordedores para cães. “Nosso DNA é criar produtos ecológicos com o menor índice de resíduos possíveis”, completa Fábio.

Em quatro anos desde sua criação, a empresa não parou de prosperar. Em janeiro de 2020, aconteceu a mudança para a atual estrutura fabril, em um espaço de 1.300 m² em Bady Bassitt, cidade a 5km São José Rio Preto. Conta com 18 colaboradores e sua atual capacidade produtiva é de três mil sanitários ao mês. A pandemia e a consequente necessidade do isolamento social significaram para a empresa um aumento de 34% no faturamento. “É um momento triste que aproximou ainda mais os donos da rotina de seus pets. Em casa o dia inteiro, as pessoas passaram a se incomodar ainda mais com o cheiro de xixi. Foi quando perceberam o quanto um sanitário inteligente poderia facilitar o dia a dia e o relacionamento de quem tem animais de estimação”, opina Lara. “O Weasy ajudou no bem-estar e a aproveitar a parte boa, da companhia e alegria que os bichinhos trazem”, comemora Lara.

Para 2021, Lara e Fábio planejam outros lançamentos, incluindo um banheiro inteligente automatizado. “Deixamos bons empregos e todos os benefícios que nossos trabalhos em multinacionais nos proporcionavam para apostarmos em nosso sonho de empreender com o propósito de trabalhar em algo que faça o mundo melhor. A história da Weasy está apenas no início”, finaliza.

WEASY

Whatsapp: (17) 99615-7235

Site: www.weasy.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/weasy.br/

Instagram: https://www.instagram.com/weasy.br/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTd0xYOe1wK18Q5BAWANEsQn