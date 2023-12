SBT realiza confraternização de fim de ano e apresenta diversas novidades para 2024

Grande evento no Circo do Tiru, em São Paulo, reuniu cerca de 1200 convidados, incluindo o elenco da casa, novos contratados, jornalistas e profissionais do mercado publicitário

O SBT realizou neste sábado, 2 de dezembro, no Circo do Tiru, em São Paulo, uma grande confraternização de fim de ano para o mercado publicitário, jornalistas e seus familiares. Com a presença de grande parte do seu elenco atual e dos novos contratados, o evento serviu para anunciar algumas das novidades na programação para 2024, que será repleta de expansões e inovações.

CEO do SBT, Daniela Beyruti

“Quando eu vim aqui assistir o Circo do Tiru eu tive uma sensação muito boa. Vim aqui com os meus filhos e eu vi que eles não piscaram os olhos. Me deu uma sensação tão gostosa e eu falei: ‘Quero levar isso para as pessoas, incluindo os que compram com a gente e que falam a nosso respeito e quero fazer o nosso evento aqui”, afirmou a CEO do SBT, Daniela Beyruti.

Daniela Beyruti honrou todo o elenco atual, os convidando ao palco e, em seguida, a executiva chamou os novos contratados, unindo todos a uma só família SBT.

SBT

“Agradeço vocês por nos representarem para esse Brasil todo dando de tudo. Muito obrigada, sem vocês o SBT não seria o SBT”, exaltou,

Entre os destaques para o próximo ano estão os recém-anunciados apresentadores Benjamin Back, Michele Barros, Tirullipa, Lucas Guimarães e Virgínia Fonseca, além de Luccas Neto e Regina Volpato que não puderam estar presentes.

SBT PodNight

Outra novidade anunciada foi o SBT PodNight, que reunirá diversas atrações, incluindo, “Flow” apresentado por Igor Coelho; “Venus” com Yasmin Yassine e Criss Paiva; “PodDelas” comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta; “Podcast Papagaio Falante”, com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo e “Inteligência Ltda.” por Rogério Vilela. O objetivo é inserir sucessos da internet na programação, caracterizando uma comunicação multiplataforma e trazendo o conceito interativo, democrático e moderno para a grade.

Os detalhes da nova programação, de cada uma das atrações e outras novidades serão anunciadas nas próximas semanas.