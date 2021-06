Campus Party Digital Edition Brasil 2021 anuncia palestra do Abilio Diniz

Festival que acontece no próximo mês conta com uma programação variada que abrange temas como futuro do mercado de trabalho, energia limpa, entretenimento e cultura digital

A Campus Party, maior experiência tecnológica do mundo, acaba de anunciar novas atrações para sua edição digital de 2021, que acontecerá entre os dias 22 e 24 de julho, com transmissão multiplataforma e inscrição gratuita. Um dos principais destaques será uma palestra do empresário Abilio Diniz, presidente do Conselho da Península Participações e membro do Conselho de Administração do Grupo Carrefour, que aos 84 anos volta a empreender com uma nova gestora de fundos.

Todas as atrações do evento serão transmitidas em tempo real por meio de um projeto omnichannel, em diferentes plataformas como: Globoplay, Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok e Twitch. Será também a primeira vez que a Campus Party contará com a participação de outros países da América Latina, tais como Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai que trarão conteúdos inovadores.

Tonico Novaes, CEO da Campus Party

Tonico Novaes, CEO da Campus Party no Brasil, explica que a disrupção está dentro de todo o ecossistema do festival. “Nosso DNA de inclusão continua pujante e intenso. Queremos proporcionar uma experiência omnichannel no metaverso, para todas as comunidades de campuseires. A meta é superar a entrega de eventos no molde zoom e plateia.”

Para estimular debates inspiradores, esta edição apresentará seis palcos: Reboot the World, Work Life, Green Deal, Living Better, Joy of Life e New Horizons,que abordarão, respectivamente, as diferentes temáticas: Sociedade 5.0, Mercado de Trabalho e Economia; Energia Limpa e Meio Ambiente, Saúde e Ciência, Entretenimento e Cultura Digital, Educação e Governo Tech.

Abilio Diniz



Além da presença de Abilio Diniz, o evento já conta com um line-up de peso confirmado, com nomes de grande relevância no mercado. Caito Maia (Fundador da Chilli Beans), Maitê Lourenço (CEO e fundadora do BlackRocks Startups), Flávia Gamonar (Autora e instrutora oficial LinkedIn Learning), Nyvi Estephan (Apresentadora e streamer), Eva Lazarin (CEO e fundadora da Benkyou), Débora Garofalo (Coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo), Luís Justo (CEO do Rock in Rio) e Ricardo Cappra (Chief Data Scientist do Cappra Lab) são outras atrações confirmadas para o Festival que acontece no próximo mês de maneira virtual e gratuita.

Durante os três dias do evento, além dos painéis, a edição digital contará com diferentes experiências que proporcionarão maior interação e integração entre campuseires. Empresas, instituições de ensino, governos, comunidades e entusiastas se encontrarão em um polo digital onde o futuro será ativamente construído.

Campus Party

As inscrições são gratuitas pelo site: https://brasil.campus-party.org/

Realizador – Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é composta por 17 empresas dedicadas a apoiar e promover a evolução dos negócios em 4 verticais: Consultoria, Serviço, Solução e Relacionamento. Membro do Ebeltoft Group- consórcio global com 18 empresas de consultoria especializadas em varejo e consumo em 22 países.

Campus Party Digital Edition 2021

Dias: 22, 23 e 24 de julho

Horários: 10h às 0h (dias 22 e 23/07) e 10h às 20h (dia 24/07)

Site oficial: digital.campus-party.org/brasil

Inscrições pelo link: https://brasil.campus-party.org/