CARTÃO COOP FÁCIL AMPLIA PRAZO PARA PAGAMENTO DE FATURA

Conseguir benefícios no cartão de crédito é sempre um estímulo a mais para o consumidor, ainda mais neste período de pandemia. Por isso, até 30 de setembro, os usuários do cartão de crédito Coop Fácil – Bradescard, da Coop – Cooperativa de Consumo, terão mais prazo para pagar suas compras parceladas.

Por meio da ação promocional pula ciclo, os cooperados passam a ter até 70 dias adicionais para começar a pagar, de acordo com a data das aquisições e vencimento da fatura. A ação é válida para as aquisições feitas em toda a rede Coop.

Cartão de crédito Coop Fácil – Bradescard

Segundo a coordenadora de Produtos Financeiros Alexsandra de Amorim, o cartão Coop Fácil permite parcelar as compras em 4 vezes sem juros em toda loja; 12 vezes sem juros nos setores de eletro, bazar e têxtil; medicamentos em 6 vezes sem juros e, dermocosméticos, em 12 vezes sem juros.

Atualmente, a Coop oferece aos seus cooperados e clientes duas opções de bandeiras, VISA e ELO – esta última com diversas facilidades aos usuários, como assistência residencial (com mão de obra gratuita de eletricista, encanador, chaveiro e outros), acesso ilimitado para utilização de Hotspot Wi-Fi (todos agregados à anuidade), além de acesso a promoções e descontos diferenciados.

Coop – Cooperativa de Consumo

Sobre a Coop: atualmente, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Cartão Coop Fácil

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.