Prophylaxis® inaugura unidade em São José dos Campos

Rede carioca conhecida pela experiência em técnicas e segurança em vacinação chega ao Vale do Paraíba

A Prophylaxis® – maior rede de clínicas de vacinação do país – reforça seu compromisso em segurança e tecnologia gerando confiabilidade para a população e inaugura a sua primeira unidade em São José de Campos. A empresa é fundamentada em pilares sólidos através do conhecimento específico, a familiaridade com o processo de desenvolvimento, produção, transporte, manuseio e aplicação de vacinas. O objetivo da rede é ser referência na área médica como disseminador de informações técnicas de qualidade na esfera da medicina preventiva.

São José de Campos

A unidade de São José dos Campos, primeira da região do Vale do Paraíba, conta com uma área de 158 m², localizada no centro da cidade, traz toda a expertise do serviço já oferecido pela Prophylaxis®, inclusive a facilidade no serviço em domicílio.

A rede criada em 1992, foi pioneira no Brasil com o serviço de vacinação em domicílio. A empresa segue rigorosamente todos os protocolos de segurança cumprindo as normas da OMS, bem como a utilização dos equipamentos necessários para promover o bem-estar no momento da aplicação fora da clínica.

A rede é reconhecida por fornecer informações de relevância em seus canais de comunicação, gerando conteúdo sobre a importância da vacina para a população. As orientações são respaldadas em pesquisas validadas pelos institutos e organizações de saúde de todo o mundo. A rede se tornou um canal para o combate às fakes news em relação à vacina. – Tomar várias vacinas no mesmo dia enfraquece o sistema imunológico? – Máscaras levam à intoxicação por CO2 ou à insuficiência de oxigênio? – Há algum comprometimento em se atrasar doses de um esquema de vacinação já iniciado? – São dúvidas frequentes respondidas pela Prophylaxis®.

Para o sócio-diretor da Prophylaxis, Daniel Tendler, a abertura dessa unidade é muito importante para reafirmar o compromisso de segurança e acessibilidade da vacina a todos nos diferentes estados do país. “Prestamos um serviço privado de utilidade pública. A entrada da Prophylaxis em novos mercados proporciona mais segurança e previsibilidade ao negócio, pois somos sinônimos de confiabilidade em informações sobre vacinas e no serviço de vacinação”, diz.

A Prophylaxis conta atualmente com 23 lojas no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais (Barbacena), uma no Espírito Santo (Vila Velha), uma no Mato Grosso do Sul (Dourados), uma no Rio Grande do Sul (Porto Alegre), uma no Paraná (Curitiba) e uma em São Paulo (São José dos Campos).

Prophylaxis®

Unidade São José dos Campos

Av. Drº Adhemar de Barros Nº 1.394 Jardim São Dimas

WhatsApp – 12 99151-2927

Telefones: (12) 3206-6944