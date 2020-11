Dicas para lucrar mais na Black Friday com a ajuda do google ads

A Black Friday é um dos principais eventos no calendário do varejo físico e online no Brasil, apesar da crise estabelecida pelo coronavírus no ano de 2020, as expectativas de venda para esse estão boas, principalmente para e-commerces que utilizam estratégias como o Google Ads.

De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a estimativa para a Black Friday de 2020 é o crescimento de 77% nas vendas em relação a 2019, atingindo a marca de R$ 6,9 bilhões.

Pensando nisso, selecionamos dicas de como lucrar mais na Black Friday com a ajuda da campanha Google Ads realizada por profissionais. Continue lendo e saiba mais!





Prepare seu site

A experiência do usuário precisa ser considerada, principalmente para que a atenção dele esteja voltada às promoções de seus produtos, ou seja, a qualidade no seu site precisa ser a melhor possível, caso contrário, as campanhas e gerenciamento de Google Ads serão prejudiciais e seu site pode sofrer com grande taxa de rejeição pelo público.

É importante fazer estratégias profissionais, ter um site responsivo e com o carregamento rápido, quanto maior a qualidade do site, mais conversões você terá em seu site e consequentemente, fará mais vendas.

Reveja suas palavras-chave

As palavras-chave são fundamentais para a realização de links patrocinados, por esse motivo, é preciso repensar nas palavras-chave para a época de Black Friday, desse modo, seu conteúdo e produtos ficam mais relevantes nas ferramentas de pesquisa.

É importante que você conte com os serviços de um especialista em adword, considerando que você precisa escolher palavras específicas associando seus produtos com o termo principal: black friday.

Invista no Google Shopping

O Google Shopping é uma espécie de shopping online, que tem como principal objetivo ser uma vitrine para as lojas que estão cadastradas nele, ele permite com que o usuário procure produtos de seu interesse em sites de compra online, facilitando a comparação de preços.

Ele executa funções muito parecidas com o Buscapé e Zoom, a grande diferença é sua integração com o Google, ou seja, muitas vezes aparecem resultados patrocinados.

Sendo assim, o google shopping é uma das estratégias centrais durante a Black Friday, não deixe de adotar algumas práticas para que a experiência do usuário seja ainda melhor, como:

Imagens com boa qualidade;

Descrição correta dos produtos;

Condições de pagamentos bem explicadas;

Preenchimento de todas as informações solicitadas pelo Google.

Para que a experiência de seu negócio seja ainda melhor durante a Black Friday, conte com profissionais de uma agência de marketing digital!

Imagem de Linus Schütz por Pixabay