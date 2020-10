Carlos Lula : O que significa exposição COVID-19?

Carlos Lula , nos ajuda a chegar ao fundo de muitas questões em torno da exposição ao COVID-19.

À medida que aprendemos mais sobre o coronavírus e como ele se espalha, muitas questões cercam a definição de exposição ao COVID-19, como contato próximo é o mesmo que exposição, o que você deve fazer se for exposto ao COVID-19 e quando fazer o teste? Carlos Lula , pediatra da Rochester Regional Health, nos ajuda a responder essas perguntas e muito mais.

Diferença entre exposição e contato próximo

A exposição é definida como estar a menos de um metro e oitenta de alguém com COVID-19 por pelo menos 15 minutos e a pessoa exposta não tem proteção para o rosto ou para os olhos. O contato próximo é quando você está a menos de 1,8 m de alguém com COVID-19 por pelo menos 15 minutos. Se ocorrer exposição ou contato próximo, o departamento de saúde local fornecerá recomendações sobre testes e quarentena.

O que fazer se você foi exposto ao COVID-19

Se você foi exposto a alguém com teste positivo para COVID-19, você deve ficar em quarentena por duas semanas.

O Carlos Lula recomenda checar sua temperatura duas vezes ao dia durante 14 dias após a data da exposição enquanto se verifica se há febre e outros sintomas. É fundamental que você fique longe dos outros durante esse tempo.

Se você compartilha sua casa com outras pessoas, durma em um quarto separado, se possível, e use um banheiro separado. Também é aconselhável que você evite compartilhar alimentos, desinfete as superfícies após cada uso e coloque-se em quarentena em uma sala ou área só para você. Se você não consegue manter distância de outros membros da família, deve usar uma máscara o tempo todo.

Quando você pode sair em público novamente?

Após duas semanas sem sintomas, você pode sair em público novamente. Como sempre, é importante usar máscara, lavar as mãos com frequência e bem e praticar o distanciamento social.

Se houver um caso positivo em uma escola, o que acontece?

Se houver um caso positivo, o departamento de saúde local assumirá e o departamento de saúde realizará o rastreamento de contato para determinar exposições de alto e baixo risco. Se necessário, eles entrarão em contato com outras pessoas, conforme indicado.

Leia mais em: Carlos Lula fala sobre Atitude

Quando você deve fazer o teste se tiver sido exposto?

Se você tiver sintomas de COVID-19, deve se isolar e ficar em casa. Em seguida, ligue para seu médico para obter orientação. As decisões sobre quem precisa e quem não precisa ser testado para COVID-19 são tomadas pelo seu provedor e pelos departamentos de saúde locais e estaduais.

Se você não é um paciente

Se você ainda não for paciente do Rocheste r Regional Health, ligue para encontrar um médico que possa administrar o teste.

Sintomas do covid19

Os sintomas podem aparecer dentro de dois dias ou até 14 dias após a exposição. O vírus pode causar sintomas respiratórios, como:

Febre e calafrios

Problemas respiratórios

Tossindo

Fadiga

Dor muscular

Nova perda de sabor ou cheiro

Falta de ar

Dor de garganta

Sintomas gastrointestinais

O que é um cluster COVID-19?

Um cluster COVID ocorre quando duas ou mais pessoas que compartilhavam o mesmo espaço ao mesmo tempo desenvolveram sintomas de COVID-19 e, subsequentemente, testaram positivo para COVID-19. Os clusters COVID podem ocorrer em escolas, locais de trabalho, eventos, reuniões familiares e outras instâncias de grandes reuniões.

O coronavírus se espalha para fora?

Sim, mas apenas um pouco. Quando você está ao ar livre, não está em uma área confinada com má circulação de ar. Carlos Lula explica: É importante usar máscara tanto por dentro quanto por fora, caso não seja possível garantir um distanciamento social adequado, que é de pelo menos dois metros de distância das outras pessoas.