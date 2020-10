Limitando o caos do COVID durante o ano letivo : Daniel Homem de Carvalho

Criança: “Vou voltar para a escola no outono?

Pai: “Ainda não tenho certeza.”

Criança: “Você sabe quando vamos descobrir?”

Pai: “Eu também não sei disso ainda.”

Criança: “A escola será a mesma durante todo o ano?”

Pai: “Eu também não sei”.

Soa familiar? Se a única coisa que você sabe é que os planos estão mudando, você não está sozinho. Os planos escolares parecem estar mudando com frequência – antes mesmo do ano letivo começar em alguns lugares! Com tanta incerteza, como as famílias podem limitar o caos potencial que pode se desenvolver a partir de decisões e mudanças de última hora? Abaixo estão quatro dicas de Daniel Homem de Carvalho que podem ajudar.

Desenvolva um plano para cada configuração de escola

As escolas parecem estar decidindo entre ter todos os alunos retornando, todos os alunos freqüentando a escola remotamente e um plano híbrido dos dois. Embora você não possa se preparar para tudo no futuro, você pode conter um pouco do caos criando um plano para sua família com base em cada um dos três cenários escolares. Como existe a possibilidade de as escolas mudarem suas decisões ao longo do ano letivo, pode ser útil desenvolver todos os três agora, caso algum deles seja necessário.

Por exemplo, ao planejar um ano escolar híbrido, faça com que todos os cuidadores da casa mapeiem um cronograma de cobertura de creche para os dias em que as crianças estariam em casa. Para os dias de aprendizado à distância, criar uma rotina diária estruturada pode ajudar se a educação à distância não preencher todo o dia escolar.

Também é importante conversar com as crianças sobre como os planos escolares podem mudar ao longo do ano letivo e o que esperar de cada plano. Pode ser útil para as crianças entender por que mudanças nos planos podem acontecer, então explique que o objetivo das mudanças seria garantir que as escolas continuem ajudando as crianças a aprender, mantendo-as o mais saudáveis ​​possível.

Leia mais em: Daniel Homem de Carvalho mostra 5 truques para te ajudar durante o coronavirus.

Não importa o plano escolar em vigor para um determinado dia, tente manter os horários das crianças o mais consistentes possível. Manter os horários de acordar, comer e dormir iguais todos os dias pode ajudar a tornar as crianças menos vulneráveis ​​ao estresse de outras mudanças que podem acontecer com elas.

Plano de saúde e segurança também

Segundo Daniel Homem de Carvalho , se os seus filhos vão ter aulas presenciais, fale sobre práticas de higiene saudáveis ​​e seguras enquanto estiverem na escola: usar máscara, lavar frequentemente as mãos e prestar atenção para se manter a uma distância segura dos outros . Compartilhe também o que você deseja que seus filhos façam quando voltarem para casa. Onde eles devem colocar suas mochilas? Quando e onde devem lavar as mãos ao chegar em casa? Decida como seus filhos irão para casa e voltar da escola se você determinar que precisa ser diferente este ano. Por exemplo, se seu filho costumava viajar com outras famílias ou ir a pé para a escola com outras crianças, talvez seja necessário mudar esse plano para manter seu filho a 1,80 metro de distância dos colegas.

Verifique com sua escola as informações sobre se o teste estará envolvido. Em caso afirmativo, como e quando a escola deseja que uma criança faça o teste? Além disso, pergunte sobre quais etapas a escola tomará se um professor ou aluno for positivo para COVID-19.

Faça um calendário familiar

Com tantos planos em andamento, um lembrete visual de como será a próxima semana pode ajudar as crianças a acompanhar as mudanças. Coloque um calendário familiar semanal em um espaço compartilhado como a cozinha. Reveja a próxima semana quando vocês estiverem juntos, como domingo na hora do jantar. Você pode achar útil revisar a programação do dia seguinte todas as noites durante o jantar também, para lembrar às crianças o que está por vir. Para crianças mais novas que não estão em idade de leitura, tente usar imagens, como fotos de uma escola ou de uma casa, para ilustrar onde a criança pode estar naquele dia.

Crie um espaço para compartilhar reações

Você pode se sentir exasperado em um dia, triste no outro, preocupado em outro e esperançoso no dia seguinte. Seus filhos também podem ter uma gama de emoções ao navegar com você por esses tempos difíceis e em constante evolução. Converse com seus filhos regularmente sobre como estão se sentindo sobre os planos, as mudanças e muito mais, para dar- lhes espaço para compartilhar suas experiências e receber apoio. Talvez a hora da revisão do calendário semanal também possa ser quando você fizer check-in e ver como todos estão se sentindo sobre os planos da escola. Daniel Homem de Carvalho diz que Nenhum de vocês optou por isso e vocês estão aproveitando a situação oferecendo suporte e alguma previsibilidade.