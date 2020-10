OLHO NO VOTO – OLHO NA BAND!

O VOTO É OBRIGATÓRIO. O DEBATE É FUNDAMENTAL.

TV Band Vale será a única emissora regional a realizar os debates políticos ao vivo dos principais candidatos a prefeito da região, firmando ainda mais o seu compromisso com a democracia, a verdade e com seus telespectadores. As transmissões serão feitas através da TV Band Vale, das rádios Band Vale FM e Band Vale Litoral, conta oficial do Youtube e facebook da TV Band Vale

TV Band Vale

(https://www.facebook.com/BandValeTV )

Dia 1º de outubro é o ponta pé inicial com os candidatos a Prefeito dos Municípios São José dos Campos, Guaratinguetá, São Sebastião, Pindamonhangaba, Ilha Bela, Caraguatatuba, Taubaté e Jacareí. No total, 8 cidades terão oportunidade de ver frente a frente os principais candidatos a prefeito na discussão de ideias. Uma oportunidade para os eleitores realizarem as melhores escolhas para o futuro das cidades.

Com a responsabilidade de cumprir os protocolos sanitários, o Grupo Band Vale manterá em seu cenário e nos bastidores, distanciamento social necessário para evitar uma possível transmissão da Covid-19, além de obrigar a todos os presentes o uso de máscaras.

Os candidatos participantes do debate ficarão em cadeiras higienizadas e participarão em púlpitos que serão higienizados a cada rodada de perguntas.

Os debates serão apresentados por Cláudio Nicolini, jornalista e editor-chefe da TV Band Vale.

Confira o cronograma:

01/10 – 22h30 – São José dos Campos

09/10 – 22H45 – Guaratinguetá

14/10 – 22h45 – São Sebastião

16/10 – 22h45 – Pindamonhangaba

21/10 – 22h45 – Ilhabela

28/10 – 22h45 – Caraguatatuba

04/11 – 22h45 – Taubaté

11/11 – 22h45 – Jacareí

Devido aos protocolos sanitários, não teremos a participação da imprensa (nem dos candidatos e nem da mídia regional) acompanhando os candidatos. Os materiais coletados durante os debates serão disponibilizados para uso irrestrito.

Grupo Bandeirantes de Comunicação

Tradição e credibilidade sempre foram marcas associadas ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. E dessa vez, não será diferente. O maior complexo de comunicação, a única emissora da região a transmitir os debates pelo rádio e TV fará a maior e melhor cobertura das eleições 2020!

Band eleições – Olho no voto, olho na Band!