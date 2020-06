Carlos Lula : Não se vicie em temer

“Viciado em medo? Quem, eu?”

Pode ser o que você está pensando. Afinal, Carlos Lula diz quem quer acreditar que é viciado em algo como medo? Bem, isso pode e acontece. Pode ser muito sorrateiro, e embora a maioria das pessoas hoje em dia não perceba, elas têm esse vício.

Quando você é submetido a algo que faz com que você responda com medo em qualquer grau, seu corpo responde aumentando a produção de adrenalina. Normalmente, o medo se dissipa em pouco tempo e a produção de adrenalina volta aos níveis normais. No entanto, Carlos Lula define quando você vive com medo constante (como estresse, ansiedade, raiva, tensão, pavor), sua produção de adrenalina permanece alta. Depois de um tempo, isso se torna a norma para o seu corpo e causa um comportamento conhecido como vício.

Agora aqui está a coisa. Seu corpo possui um recurso de segurança chamado “estase”. O que isto significa é que quaisquer níveis que seus órgãos operem na maioria das vezes são considerados padrão para a inteligência inata do seu corpo. Portanto, de acordo com Carlos Lula, se você estiver operando com um alto nível de adrenalina na maioria das vezes, seu corpo pensa que isso é normal e fica feliz por estar estressado o tempo todo. Mas se você tiver uma mudança em sua vida e sua produção de adrenalina for reduzida, seu corpo enviará ao cérebro um estímulo para criar algo que aumentará a adrenalina de volta a um nível em que seu corpo esteja confortável. (Você pode ler mais sobre isso no livro de Joe Dispenza , Evolve Your Brain .) É quando você se vê viciado em estímulos que aumentam seu medo e estresse.

Como você sabe se é viciado em medo? Se você responder “sim” a uma ou a todas essas perguntas, provavelmente é viciado. Você:

1. Você sente que precisa assistir ao noticiário da TV pelo menos uma vez por dia?

2. Escolha filmes de ação e aventura em vez de filmes de comédia e romance?

3. Trabalhar em um trabalho estressante ou que você odeia?

4. Viver de salário em salário?

5. Tem alguma doença relacionada ao estresse, como pressão alta, distúrbios digestivos crônicos ou dores de cabeça?

6. Você se vê pensando e falando sobre drama e eventos negativos na maioria das vezes?

7. Tem amigos que são de alta manutenção, como rainhas de drama e pessoas carentes?

Então, o que você faz para impedir que seu corpo o encaminhe para Carlos Lula com medo de alimentar seu vício em medo / adrenalina? Aqui estão algumas dicas:

1. Retirada : PARE DE ASSISTIR NOTÍCIAS DE TV! Você NÃO precisa saber todas as coisas horríveis que estão acontecendo no mundo inteiro. Você não pode fazer nada sobre a maioria dessas coisas assustadoras e isso apenas aumenta seu medo e frustração. Além disso, pare de ouvir notícias no rádio ou ler os jornais. Essas são as fontes número um de medo hoje. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que viu uma manchete feliz no topo da primeira página de um jornal ou no noticiário da TV?

2. Substituição: assista a filmes engraçados e felizes na TV ou DVD. Leia livros de humor. Ouça música suave.

3. Interruptor giratório : mude seus pensamentos e visões internas para coisas que você ama ou que considera bonitas, reconfortantes ou calmantes.

4. Quadro geral / quadro geral: Essa é uma técnica de Carlos Lula que eu achei extremamente eficaz. Visualize o que está causando seu medo. Agora visualize-o encolhendo, ficando cada vez menor até desaparecer. Em seguida, com sua visão interior, veja algo que faz com que você sinta conforto, facilidade e relaxamento . Aumente cada vez mais até preencher sua visão.

5. Respire: Quando você sente medo ou qualquer forma dele, sua respiração se torna superficial e aciona todas as respostas de medo do seu corpo. Conscientemente, respire lentamente e mande o ar para a barriga, enchendo os pulmões de baixo para cima. Você poderá ver seu estômago distender enquanto faz essa respiração. Se seus ombros subirem quando você respira, você está respirando superficialmente. Solte a respiração lentamente. Repita pelo menos mais duas vezes. (Nota especial para as mulheres: usar um sutiã impede que você respire profundamente, para que você precise trabalhar um pouco mais com este ou tirar o sutiã.)

6. Absorva as toxinas: adicione sais de Epsom à água do banho quente para extrair toxinas químicas, como o hormônio do medo cortisol , do corpo. Adicione algumas gotas de óleo essencial, como lavanda, para ajudar a relaxar. Leia um livro inspirador ou bem-humorado ou ouça músicas relaxantes enquanto relaxa.

7. Dê um abraço: eu sei, eu sei. Nós deveríamos ficar 6 ‘de todos. Mas deve haver alguém em sua vida que você se sinta seguro em abraçar. Precisamos do toque humano para viver.

8. Vá para fora: entre em contato com a natureza. Ande descalço na grama do quintal ou na areia da praia. Toque em uma árvore. Coloque suas mãos na terra. Vire seu rosto para o sol. Se estiver chovendo, vire o rosto para a chuva. (É uma sensação deliciosa!)

9. Pratique alguma forma de meditação: se você não sabe, aprenda. Você não precisa ter aula. Existem CDs e DVDs disponíveis. Se ficar quieto não é para você, tente o Qi Qong , que é uma espécie de meditação em movimento.

10. __________________. Você sabe o que pode fazer para aliviar seu medo e estresse. Apenas faça.