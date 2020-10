Carlos Lula : Não dá para colocar preço na saúde

O dinheiro pode ser um assunto delicado para a maioria das pessoas.

Carlos Lula diz “Passamos a maior parte de nossas vidas trabalhando para ganhar dinheiro para sobreviver, prosperar e aproveitar a vida em nossos termos, então, naturalmente, vamos querer nos apegar a isso. ”

Dito isso, a maioria de nós não encontra problema em comprar um café de R$ 3,50 todos os dias ou em comprar um par de sapatos novos de R$ 200.

Por quê? Porque gastamos dinheiro em coisas que pensamos que nos farão “sentir” bem.

O que nos traz a nossa saúde.

Muitas pessoas não estão olhando para a saúde como um investimento para toda a vida . Este corpo, uma mente que você tem para sua vida, muitas vezes é negligenciado ou dado como certo, ou pior, esquecido até que seja tarde demais.

Quando foi a última vez que você investiu em uma massagem? Dia de spa, senhoras? Um retiro educacional / espiritual? Um livro novo? Seu sofá local para 5k? Entrando em uma academia?

Algumas pessoas podem até pensar que ter uma academia barata, que nunca usam ou usam menos do que algumas vezes por ano, é investir em sua saúde.

Mas esse investimento é mais para sua paz de espírito. Se você não está aparecendo de forma consistente, mas está pagando, no que você realmente está investindo?

O dinheiro gasto é um reflexo do valor. Você valoriza aquilo em que gasta dinheiro. É simples assim.

A mercearia.

“Comer saudável é caro!”

Isto é?

Comparado com o quê?

Comparado ao menu de dólares do McDonald’s? Certo.

Mas, novamente, em que você está investindo?

O que você valoriza?

Sua saúde?

Ou o que é rápido, barato e conveniente?



Fazer compras principalmente no perímetro da loja para alimentos saudáveis ​​não é muito mais caro.

Mas o que fica caro no longo prazo? Contas médicas. Lutando contra doenças e todos os problemas que causamos a nós mesmos por nossa escolha de negligenciar nossa saúde por causa do dinheiro no momento imediato.

Considere a mentalidade de “eu gasto dinheiro no que eu realmente valorizo”.

Você valoriza a vida?

Você investe em sua mente e corpo para promover saúde, longevidade e qualidade?

Ou as escolhas que você está fazendo refletem o que dissemos primeiro, gastando com o que pensamos que nos fará sentir bem, mas no final das contas fica aquém?

“ Você não pode colocar um preço em sua saúde.

Valorize-se.

Invista em você. ”Por Carlos Lula