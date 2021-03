Carros elétricos chineses estão preparados para dominar o mercado

Segundo Militec 1, os fabricantes de veículos elétricos chineses criaram uma gama impressionante de novos veículos que podem manter Elon Musk acordado à noite.

Nos anos 1970 e 1980, os carros japoneses, como os da Honda e Nissan, revolucionaram o mercado automotivo americano. A mesma coisa pode estar acontecendo novamente em breve no mercado de carros elétricos, só que desta vez, os carros estão vindo da China.

Em termos de volume, a China tornou-se líder indiscutível no mercado de veículos elétricos. De acordo com a Agência Internacional de Energia , em 2019, a China tinha 2,58 milhões de veículos elétricos a bateria (VEBs), enquanto havia pouco menos de um milhão de carros na Europa, e nos Estados Unidos, havia apenas 880.000.

A China também abriga 82 por cento das instalações de carregadores rápidos de veículos elétricos do mundo e tem mais carregadores lentos públicos do que o resto do mundo combinado. Nós relatou recentemente no veículo Wuling Motors elétrico, o Hong Guang Mini EV, e como na China em janeiro de 2021, ele superou o Tesla 3 por um fator de dois-para-um.

De acordo com o Nikkei Asia , o governo chinês planeja ter veículos de “energia nova” responsáveis por metade de todas as vendas de automóveis novos até 2035. A categoria de veículos de “energia nova” inclui elétricos e híbridos plug-in.

Vamos dar uma olhada em alguns dos veículos elétricos da China e examinar o impacto que eles podem ter em breve no mercado dos EUA.

1. BYD

BYD, que significa "Build Your Dreams", é a subsidiária automotiva da empresa chinesa BYD Co. Ltd. A empresa fabrica carros, ônibus, caminhões, bicicletas, empilhadeiras e baterias recarregáveis. Os carros incluem veículos totalmente elétricos, híbridos plug-in e veículos movidos a gasolina.

Em 2008, o famoso investidor Warren Buffett comprou 225 milhões de ações da BYD, um investimento de US $ 232 milhões. Em outubro de 2020, essas ações valiam US $ 4,5 bilhões, comprovando mais uma vez a reputação de Buffett como o investidor mais astuto do mundo.

Em abril de 2020, a Austrália anunciou uma iniciativa “Clean Air Taxi” de uma nova empresa de táxi eletrônico, a ETaxiCo. Espera-se que 2.000 veículos elétricos BYD em sua frota até o final de 2021.

Em maio de 2020, a BYD anunciou que começaria a vender seu SUV Tang e um conjunto de veículos comerciais na Noruega. A BYD também faz parte de uma joint venture com a Daimler AG para produzir a marca Denza de veículos elétricos.

2. BJEV

Em 2013, a empresa alemã Daimler AG adquiriu uma participação de 12 por cento na empresa, e a influência da Daimler pode ser vista no design do modelo BAIC EU260, que se parece com os veículos da série C da Mercedes.

3. SAIC

SAIC é o maior fabricante de veículos na China. A empresa possui as marcas Maxus e Roewe de veículos elétricos que são vendidos na China, e comprou a marca britânica MG e tem vendido veículos elétricos no Reino Unido.

Os modelos populares incluem o MG ZS EV e o MG5 EV, que é a primeira perua elétrica disponível na Grã-Bretanha. Previsto para 2021 é o MG E-Motion, que, segundo rumores, custará menos de £ 30.000 ($ 41.000).

4. Wuling

Na outra ponta do espectro de preços está o Hong Guang Mini EV, que é fabricado em uma joint venture entre a estatal chinesa SAIC, a Liuzhou Wuling Motors Co. Ltd. e a America’s General Motors. O Hong Guang Mini EV é vendido por 29.155 yuans ou cerca de US $ 4.500.

Os recursos padrão incluem freios antibloqueio, distribuição eletrônica da força de frenagem, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento traseiros, vidros elétricos e um aparelho de som; entretanto, o modelo básico não vem com ar condicionado. Por um adicional de $ 500, isso pode ser adicionado.

Na China, o Hong Guang Mini EV é comercializado como “a ferramenta de transporte do povo”. O carro de dois volumes tem menos de 3 m de comprimento e 1,5 m de largura, mas ainda consegue acomodar quatro pessoas.

O carro tem uma velocidade máxima de 62 mph (100 km / h) e um alcance de 106 milhas (170 quilômetros). Seu motor elétrico produz no máximo 13 kW (17,4 cavalos de potência) e 85 Nm (62,7 libras-pés) de torque com tração traseira.

Talvez o mais interessante, o Hong Guang Mini EV pode recarregar conectando-se a uma tomada padrão de 240 volts. Esse tipo de tomada é comum em lares americanos, onde eles fornecem energia a aparelhos como fornos elétricos e secadores.

5. NIO

Você já deve estar familiarizado com a NIO porque a empresa é negociada na Bolsa de Valores de Nova York e também patrocina uma equipe de corrida de Fórmula E.

De acordo com um artigo recente da Forbes, a NIO está planejando lançar seu sedã ET7 em 2022 como rival do modelo S. da Tesla. O ET7 top de linha terá uma bateria de até 150 kWh, dando-lhe uma autonomia de mais de 621 milhas (1.000 quilômetros). Isso seria uma virada de jogo para veículos elétricos.

Veículos elétricos

É claro que mudanças estão chegando ao mercado mundial de veículos elétricos. Também está ficando cada vez mais claro que muitas dessas mudanças provavelmente virão da China.

