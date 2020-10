COVID-19 mudou radicalmente nossas vidas, criando uma nova maneira de trabalhar e viver. Durante esses tempos de mudança e incerteza, é importante se concentrar no autocuidado e ajudar as pessoas ao seu redor, ao mesmo tempo que segue os devidos cuidados de saúde. É também um momento importante para trazer sua saúde e bem-estar para o primeiro plano.

Carlos Lula diz que o cuidado dos duendes após o surto do coronavírus inclui focar nas coisas que você pode controlar (como ter uma boa higiene) em vez daquelas que não pode (parar o vírus). Abaixo estão algumas etapas simples para ajudar a focar no bem-estar e nas mudanças em sua rotina diária:

Dê um passeio no seu bairro

Participar de atividades ao ar livre é perfeitamente aceitável se você manter uma distância de pelo menos 6 pés dos outros. Dar um passeio, visitar um parque local ou mesmo brincar no quintal com seus filhos são ótimas maneiras de incorporar a atividade física em sua nova rotina. Fazer uma pausa para praticar exercícios também pode ajudar a reduzir o estresse.

Faça uma aula de fitness online

Muitas empresas de fitness, personal trainers e organizações de saúde estão disponibilizando aulas de ginástica sob demanda . Se você ficou curioso em tentar uma aula de Zumba ou quer voltar para a ioga, agora é um ótimo momento para fazê-lo. Existem inúmeras rotinas de exercícios que não requerem nenhum equipamento além do acesso à Internet.

Tenha um clube do livro virtual com amigos

Embora reunir um grupo de amigos possa não ser possível agora, você ainda pode se conectar a um encontro virtual. Se você tiver uma reunião semanal ou reunião do clube do livro, use o FaceTime ou outro serviço de streaming de vídeo para se conectar com o seu grupo. Manter esses eventos, especialmente durante tempos incertos, ajudará a manter um senso de normalidade.

Fale com um conselheiro ou terapeuta

Segundo Carlos Lula , se você está se sentindo sobrecarregado ou preocupado em como lidar com a adaptação ao novo normal, está tudo bem em pedir ajuda. Muitos funcionários têm planos EAP que incluem sessões de aconselhamento gratuitas ou com desconto que podem ser realizadas virtualmente ou por telefone. Pode até ajudar conversar com um amigo próximo sobre suas preocupações e como você está se sentindo. Estamos juntos nessa.

Experimente novas receitas saudáveis

Com o tempo extra sendo gasto dentro de casa, agora é um ótimo momento para se concentrar em uma alimentação saudável. Use esse tempo para investir em experimentar novos pratos saudáveis ​​e se tornar mais consciente de como você nutre seu corpo. Pode ser natural estressar-se por comer ou desejar comer alimentos reconfortantes, mas estar ciente de como você está comendo pode ajudar a manter o foco no bem-estar.

Reduzir o estresse

Informações compartilhadas por autoridades e pela mídia às vezes podem ser assustadoras e opressoras. É importante fazer pausas para assistir, ler ou ouvir notícias, especialmente nas redes sociais. Reserve um tempo para meditar, ler um livro ou assistir a um filme – qualquer coisa para ajudá-lo a relaxar e separar sua mente dos fatores de estresse.

Mantenha sua rotina diária e atividades normais tanto quanto possível. Considere a criação de uma programação que priorize seu bem-estar e saúde mental positiva. Mesmo atividades simples como exercícios ou quebra-cabeças podem ajudá-lo a relaxar e impactar positivamente seus pensamentos e sentimentos.

A vida pode parecer muito difícil e estressante durante a pandemia. Existem fardos muito reais e nem sempre vamos gostar deles. Mas a pandemia acabará eventualmente. Segundo Carlos Lula , só precisamos tomar precauções para proteger nossa saúde e bem-estar nesse meio-tempo.