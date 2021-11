Próxima edição está marcada para 20 de novembro no Taubaté Shopping. Evento seguirá todos os protocolos sanitários para segurança dos visitantes e expositores

A Caravana do Vinil está de volta ao Vale do Paraíba e já tem data marcada para acontecer no Taubaté Shopping: dia 20 de novembro (sábado), das 10h às 20h. Foram necessárias algumas adaptações, é claro, mesmo porque a pandemia ainda não acabou, mas com a mesma alegria, diversidade de ritmos, estilos e um acervo de mais de 5 mil discos de vinil colocados à venda, além de compactos e CDs.

A entrada continua gratuita, mas o uso da máscara agora é obrigatório, além dos fracos de álcool em gel que estarão disponíveis em cada uma das bancadas dos expositores. A última edição da Feira de Discos seria realizada em março de 2020, mas foi adiada por causa da pandemia. Esta será a 4ª vez que o local sediará o evento.

História da Caravana do Vinil

Desde sua primeira edição no Vale do Paraíba (em dezembro de 2017), a Caravana do Vinil tem proporcionado ao interior do Estado de São Paulo, o acesso à arte e à cultura de forma gratuita. De lá para cá foram 12 edições da Feira de Discos realizadas em Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Limeira e São Paulo, sendo que na capital foi em parceria com o Sesc.

Os expositores vêm de diferentes partes do Estado de São Paulo, incluindo o Vale do Paraíba. Na bagagem, vinis raros garimpados em grandes e tradicionais feiras de discos que também já voltaram a ser realizadas em capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba. A cada edição da Caravana, novas preciosidades chegam às mãos de colecionadores e fãs dos bolachões na região.

A Feira de Discos coloca à venda LPs, compactos e CDs em diferentes ritmos: jazz, rock, soul, samba, sertanejo, pop, dance, blues, MPB, rap, reggae e muitos outros sucessos nacionais e internacionais, novos ou usados, com preços que variam de R$ 5 a R$ 500.

Vinil

“Casa da Mia Discos”

Dono da “Casa da Mia Discos” (loja instalada na Galeria Nova Barão, reduto com o maior número de lojas de Discos do Brasil), o organizador da Caravana, JP Bueno, comemora a retomada do evento e o reencontro com o público local. “Estamos muito felizes em poder retomar as atividades da Caravana do Vinil, evento que nos enche de orgulho e que fazemos com muito carinho e amor. E também, por poder voltar a encontrar os fãs de discos da região e compartilhar com eles boas histórias, risadas e claro, muita música boa”.

Caravana do Vinil de Taubaté



O que: Caravana do Vinil de Taubaté – 4ª Edição

Quando: 20 de novembro de 2021, sábado, das 10h às 20h

Onde: Taubaté Shopping (Av. Charles Schnneider, 1.700, Vila Costa)

Entrada gratuita (obrigatório o uso de máscara)



Mais informações:

Crédito das fotos: Divulgação (as imagens foram captadas em edições realizadas antes da pandemia)



Taubaté Shopping:

Com uma área construída de mais de 42 mil metros quadrados e um público mensal de mais 1 milhão de pessoas, o Taubaté Shopping está há 31 anos na região e gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Sua infraestrutura inclui 200 lojas satélites, nove lojas âncoras, três semiâncoras, três megalojas, cinco salas de cinema da rede Moviecom (três delas com tecnologia Moviecom X), boliche, a mais completa praça de alimentação da região, academia, faculdade e mais de mil vagas de estacionamento. Inaugurado em 9 de novembro de 1989, o empreendimento é administrado pela AD Shopping.

