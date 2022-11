Prefeitura mantém uso da máscara como recomendação

A Prefeitura de São José dos Campos informa que o uso de máscaras continuará sendo apenas uma recomendação à população como forma de prevenção e controle contra a covid-19, por enquanto sem obrigatoriedade. Contamos com a colaboração e conscientização de todos da importância e respeito com o próximo. O uso obrigatório está mantido apenas nas unidades que prestam serviço à saúde do município (tanto pelos profissionais quanto pela população).

Prefeitura de São José dos Campos

Como medida de orientação, serão fixados cartazes nos ônibus do transporte público apenas recomendando que as pessoas utilizem máscaras e atualize sua vacinação contra a covid-19.

A imunização é o melhor caminho para evitar o surgimento de novas variantes e o aumento de casos, internações e óbitos. Apesar de todos os esforços em estender a campanha nos fins de semana e em horários até às 21h durante a semana, a cidade, assim como o país, continua com baixa adesão das crianças e com faltosos nas doses de reforço. Entre as crianças de 3 e 4 anos apenas 21% tomou a 1ª dose e somente 7% completou o esquema de duas doses; para o público acima de 20 anos cerca de 60% da população recebeu a 3ª dose e apenas 28% tomou a 4ª dose.

