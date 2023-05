Cantando e Brincando de Luciana Tani e Roger Oliveira

Luciana Tani, consagrada escritora que tem demonstrado sua sensibilidade,inspiração, criatividade e amor por meio de várias obras literárias infantis, como“As Aventuras de Lorena”, “Menina Sereia”, entre outras, agora decidiu ir além.

A parceria com o destacado músico Roger Oliveira, um artista completo, traz para o público infantil, não apenas mais uma obra de entretenimento e diversão, mas uma obra indispensável a todos os pais e responsáveis pelas crianças. Para concluir, convidou a musicista Bruna Lopes, que tem várias formações na área e oferece seus conhecimentos para enriquecer ainda mais Cantando e Brincando que, além de atender o objetivo, se transformou numa literatura informativa e didática ao mesmo tempo, sem perder a verdadeira característica.

As crianças terão oportunidade de aprender a cantar com as letras e partituras das músicas compostas pela autora.

Sobre os autores

Luciana Tani



Luciana Tani nascida em Presidente Prudente, numa noite fria de outono em 24 de maio de 1973. Passou toda a sua infância na cidade de Sorocaba.

Uma sonhadora apaixonada pela Lua, pelo mar e por tudo que existe de belo no nosso Universo.

Faz da vida um mundo de fantasias.

Por onde ela passa tudo se transforma em lindas poesias.

Recebeu em 2018, o título de Acadêmica Correspondente na Academia Rotária de Letras, Artes e Cultura em Taubaté-SP.



Autora dos livros:

⦁ “Sonhos e Fantasias de uma Sonhadora” (2016)

⦁ “O Espelho de Gizé” em co-autoria com Pedro Lavirod – In Memorium (2017)

⦁ “As Aventuras da Menina Sereia Pela Terra” (2017)

⦁ “As Aventuras de Lorena” (2020)

Participou de várias antologias promovidas pela Editora Conejo.

Atualmente é colunista de “Cultura e Variedades” na Revista A Hora da Verdade e mora em São José dos Campos, SP.



Roger Oliveira

Roger Oliveira nascido em Taubaté cidade da literatura infantil na data 05/06/1975, cantor, compositor, compositor, poeta e professor de música.

Seus instrumentos são violão, baixo, gaita e ukulele. Fruto de uma família de músicos, Roger acredita que a música pode ensinar, curar e transformar vidas.

A obra



Luciana Tani e Roger Oliveira escreveram juntos a presente obra infantil “Cantando e Brincando um livro musical para as crianças de todas as idades com desenhos para as crianças colorir, poesias e partituras cifradas para os nossos “pequenos” aprenderem a tocar de um jeito gostoso e divertido.

Cantando e Brincando nasceu do sonho da escritora Luciana Tani que sempre quis escrever um livro que levasse a poesia às crianças de um modo diferente,porém, não sabia como, até que um dia, de uma maneira inusitada conheceu o

músico e professor de violão Roger Oliveira que depois de uma simples conversa, começaram a fazer aula de violão. Depois de uma ideia que o professor teve de musicar um dos poemas de Luciana, as coisas começaram a fluir e aí tiveram uma grande sacada.

Cantando e Brincando

Por que não fazer um livro com poesias inéditas que se transformassem em música?

Dessa forma, alguns dos poemas que estavam guardados há muito tempo, começaram a tomar forma através das melodias criadas pelos acordes do violão de Roger Oliveira.

As ideias começaram a ferver ainda mais quando nessa história, surgem as ilustrações e os desenhos do cartunista Rafael

Santana que com sua arte e talento, une-se aos outros dois artistas para concretizar ainda mais essa resenha.

Uma ideia aqui, outra ali. Um poema aqui, uma música ali e com os desenhos feitos por Rafael Santana, as coisas foram brotando de maneira muito natural.



Parecia uma loucura escrever um livro que unisse poesia, música e desenho, mas outros artistas como o músico baiano André Profeta, o cantor e compositor Eli Moringa e o artista de rua e grafiteiro Marcelo Marboy, com participações especiais, deixando essa obra cada vez mais rica, e aquilo que era apenas um sonho foi virando realidade.



Outras participações mais do que especiais foram da musicista, multi instrumentista e professora Bruna Lopes com suas belíssimas palavras, a conceituada poetisa Janaína da Cunha (bisneta do grande Euclides da Cunha)

assinando o prefácio dessa maravilhosa obra, o produtor musical Danilo Augusto com seu enorme conhecimento para que as músicas ficassem lindas, e o conhecido jornalista Roberto Matias que através do trabalho com a revista



A Hora da Verdade ajudou e muito para que o sonho fosse concretizado e faz a apresentação da Obra.

Tudo começa com um simples pensamento que depois se torna uma ideia, um sonho, um ideal e com o empenho de pessoas que, mesmo tendo talentos totalmente diferentes, fazem as diferenças seguirem pela mesma estrada e voar pelos céus da arte como uma águia encantada que, segundo a loucura do poeta, consegue chegar de Mercúrio até Plutão num vôo indescritível,

inimaginável e intenso pela arte.



E sabe qual é o grande encantamento desse livro? Os protagonistas são três crianças encantadoras chamadas Lorena, Heitor e Vinícius. Um livro cheio de Alma, movimento cor e Vida!

Essa obra publicada pela Editora Conejo, será lançada oficialmente no dia 31/05/2023 das 18 às 21 horas, na Livraria Leitura do Shopping Colinas em São José dos Campos, SP.

Editora Conejo



Há quase duas décadas no ramo editorial e gráfico, Alcione Gimenes Conejo fundou a Editora Conejo com o propósito de prestar um trabalho humanizado e sustentável, prezando pela responsabilidade ambiental e ética profissional.



A Editora tem como destaque a publicação e lançamento de livros e todos seus processos.

Especializada na produção de materiais gráficos com excelente qualidade ótimo custo-benefício, a Conejo busca ser referência no mercado com produtos criativos e variações em soluções gráficas, além de incentivar o trabalho de escritores independentes.

Autores participam das maiores feiras literárias do Brasil, Bienal Internacional do Livro São Paulo e Rio de Janeiro.



