Calvin Klein celebra o mês de Pride por meio da autoexpressão e sensualidade em sua campanha Let It Out

Calvin Klein anuncia hoje a sua mais nova campanha Let It Out, celebrando a euforia coletiva no coração da comunidade LGBTQIA+. Fotografado por Karim Sadli, a campanha estrela os atores Amandla Stenberg e Brandon Flynn vestindo a coleção “This Is Love” de 2023.

A campanha captura a energia do mês de Pride por meio de imagens que expressam a felicidade e a liberdade em ser sua versão mais autêntica, além de vídeos que expressam verdadeiramente a essência do Let It Out. Cada talento expôs suas personalidades, se desconectando das inseguranças e se conectando com suas sensualidades.

“This Is Love”

A coleção “This Is Love” de 2023 celebra a liberdade de expressão por meio de peças vibrantes e repletas de versatilidade – itens curingas que podem ser estilizados com tudo e por todos para as festas de Pride e até mesmo para outros momentos do ano. Este lançamento conta com uma paleta em tons de arco-íris que permite misturar cores vibrantes e mostrar seu orgulho até mesmo no cós das peças. As clássicas roupas íntimas da linha Modern Cotton ganham tecidos leves e modelagens mais sensuais. Já nas peças casuais, é possível destacar a versatilidade dos itens que também contam com os escritos “This is Love” e podem ser facilmente combinados entre si.

Brandon Flynn-Foto: Karim Sadli

LGBTQIA+

Sempre mantendo o constante apoio à comunidade LGBTQIA+, a Calvin Klein está feliz em ajudar com $220.000,00 USD (220 mil Dólares) as ONGs como PFLAG National, ILGA World, Transgender Law Center e diversas outras ao longo de 2023. A Calvin Klein Australia – junto com a Fundação PVH – também doou $55.000,00 USD (55 mil Dólares) para a BlaQ Aboriginal Corporation neste ano. Além de doações financeiras, a Calvin Klein realiza parceria com essas organizações para fornecer à empresa e associados em todo o mundo os recursos e percepções que capacitam a serem melhores defensores e aliados.

Como parte da coleção deste ano, duas camisetas de edição limitada foram desenvolvidas em apoio à ILGA World e ao Transgender Law Center. Com as frases “Empower Each Other e “Show Up For Trans Youth”, as peças refletem a contribuição às organizações e seus esforços em torno da equalidade, juridicidade e proteção à comunidade LGBTQIA+.

Let It Out

O lançamento e a campanha já estão disponíveis no site calvinklein.com. A logo da marca e o slogan da campanha ganham tons do icônico arco-íris, refletindo o orgulho em diversos meios digitais e físicos, como outdoors.

Créditos de Campanha:

Fotografada por Karim Sadli

Créditos Editoriais:

Calvin Klein

Social:

@calvinkleinbrasil

Calvin Klein