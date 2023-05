27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo acontece dia 11 de junho, na Avenida Paulista

Com o tema Queremos políticas sociais para LGBT+, por inteiro e não pela metade, a Parada volta às ruas para celebrar a diversidade e lutar pela proteção social da comunidade

Estabelecida como um dos eventos mais aguardados do ano, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo realiza a 27ª edição no dia 11 de junho, domingo, 12h (concentração a partir das 10h), na Avenida Paulista. Neste ano, o tema Queremos políticas sociais para LGBT+, por inteiro e não pela metade, reforça a importância de lutar pela proteção social da comunidade, exigir direitos negados e celebrar a diversidade.

O tema que intitula a Parada neste ano visa chamar a atenção da sociedade para a proteção social básica e o direito de todas as pessoas da comunidade, muitas vezes invisibilizadas perante às políticas públicas e assistências sociais. A maior parte dos planos, programas, projetos, serviços e benefícios são disfarçadamente direcionados às famílias e indivíduos cisgêneros e heterossexuais, barreiras que ficam evidenciadas quando a comunidade se propõe a fazer parte desses programas, que muitas vezes possuem requisitos inalcançáveis pelas genealogias LGBT+.

27ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

É necessário discutir temas evidenciados na política de assistência social que possam gerar respostas e soluções para a fragilidade do sistema quando se trata do público LGBT+. “Chegou a hora da Parada ser um instrumento para evidenciar os diversos dilemas vividos pela população LGBT+, que se encontra em situação de rua, com a falta de moradia e empregos, pobreza e exclusão social”, afirma Claudia Garcia, presidenta da ONG.

Um dos objetivos da escolha deste tema, é tornar o SUAS – Sistema Único de Assistência Social mais conhecido dentro da comunidade e do ativismo LGBT+. Com isso, a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), convoca governos de diferentes níveis, empresas e a sociedade no geral a dar mais atenção à população LGBT+ em grave situação de exclusão social.

Queremos políticas sociais para LGBT+, por inteiro e não pela metade

Confira o cartaz oficial desta edição:







Confira o manifesto completo, sobre o tema deste ano:

Link: https://paradasp.org.br/queremos-politicas-sociais-para-lgbt/