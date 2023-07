No ultimo final de semana de Julho, Missão Canção Nova de São José dos Campos, realiza mega evento para celebrar seus 21 anos em solo joseenses.Em julho, a Missão Canção Nova celebra seus 21 anos de evangelização na cidade de São José dos Campos. E em forma de gratidão por estes anos de evangelização, realizará um Mega evento, para agradecer e louvar a Deus por estes anos de Evangelização na região do Vale do Paraíba.

O “Canção Nova Abraça São José dos Campos”, nos dias 29 e 30 de Julho, no Centro da Juventude no Jardim América com entrada gratuita. O evento que a partir deste ano fará parte do calendário oficial da cidade, traz como tema central: “Bem- aventurada aquela que acreditou!” (Lc 1,45).

Entre as presenças confirmadas estão: o Bispo Diocesano Dom César Teixeira, Padre Alexandre Paccioli – Sacerdote da Arquidiocese do Rio de Janeiro e fundador da Comunidade Católica Olhar Misericordioso, Instituto Hesed, Padre Diogo Albuquerque – Pároco na Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Franco da Rocha na Diocese de Bragança Paulista-SP , Padre Chicão – Paróco da Paróquia São Paulo Apóstolo na Diocese de São José dos Campos, Sônia Venâncio – Missionária da Comunidade Canção Nova, apresentadora do Terço Mariano na TV Canção Nova, Padre Gevanildo Torres – Sacerdote e Membro da Comunidade Canção Nova na Frente de Missão em São José dos Campos, Márcio Todeschini – Missionário da Comunidade Canção Nova, músico, Camila Alves – Cantora Católica e Apresentadora do Programa Pra Começar bem a semana na Rede Canção Nova de Rádio, Flavinho – Cantor Católico, Dauana Sales – Misisonária da Comunidade Canção Nova, Altieres Gomes – Missionário da Comunidade Canção Nova em São José dos Campos e músico, Dauana Sales – Missionária da Comunidade Canção Nova e entre outros convidados.

Durante os dois dias de evento, a programação contará com pregações, música, louvor, oração e a Santa Missa. Além dos serviços da Canção Nova: como o Clube da Evangelização, loja Canção Nova, lanchonete e almoço.

No sábado(29), primeiro dia do evento os portões abrirão às 18h. Já no domingo(30), as atividades começam às 8h e se encerrá 18h30 com a Santa Missa celebrada pelo Bispo Diocesano, Dom César. Você é o nosso convidado especial!

Para participar não será necessário inscrição e a entrada será solidária, 1 kg de alimento não perecível.

Centro da Juventude

O Centro da Juventude fica na R. Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América, São José dos Campos. O Evento contará com transmissão da rádio Canção Nova local 95.9 e nas mídias sociais @cancaonovasjc. Mais informações acesse sjc.cancaonova.com ou no Whatsapp (12) 3923 1228.

Sobre a Canção Nova

A Comunidade Canção Nova é uma comunidade carismática católica, fundada por Monsenhor Jonas Abib e reconhecida pelo Pontifício Conselho para os Leigos como associação internacional privada de fiéis, dotada de personalidade jurídica e tem sua sede na cidade de Cachoeira Paulista (SP), Diocese de Lorena, São Paulo – Brasil. O termo “Canção Nova” corresponde ao Cântico Novo, tema que perpassa toda a história da salvação: é o cântico dos remidos, o cântico das mulheres e homens novos para o mundo novo.

CANÇÃO NOVA ABRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DATA: 29 e 30 de Julho

LOCAL: Centro da Juventude – R. Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim America, São José dos Campos – SP ENTRADA: Gratuita (Teremos a ação solidária, doação de 1kg de Alimento)

MAIS INFORMAÇÕES: (12) 3923-1228/ sjc.cancaonova.com