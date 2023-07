Shopping Esplanada promove programação educativa para as crianças neste mês de julho

Um mundo de diversão e aprendizado com muitas promoções e descontos!

As férias chegaram e o Shopping Esplanada está com uma programação especial para toda família aproveitar ao máximo essa temporada. As lojas infantis @infinitybaby.sjc e @turmamixiricasjc estão com descontos especiais e promoções. A coleção de inverno está cheia de peças para os pequenos quentinhas e acessórios e perfeitos para enfrentar o friozinho com muito estilo.

O destaque da programação é a diversão aliada ao aprendizado, estimulando o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e sociais das crianças, por meio de atividades e brincadeiras.

Neste final de semana uma estação de brinquedos educativos,em parceria com a Milluz Decor, estará em nosso corredor central e espaço kids com brinquedos que estimulam os sentidos e desenvolvimento. Sexta e sábado dias 14 e 15 de julho das 11h às 16h.

Nos dias 14 e 15 de julho a atração será o ateliê infantil de criatividade, com pedagoga e atelierista Thyara Fonseca. Oficinas lúdicas para as crianças desenvolverem habilidades brincando e os pais também aprendem muitas atividades para compartilhar esses momentos com seus filhos. Com materiais naturais e simples.

“A cozinha e o jardim podem ser fontes de muitas experiências sensoriais, artísticas, científicas e do brincar para a infância e para todos nós. Lugares de sensibilização com a natureza e sua estética orgânica: cores, formas, cheiros e texturas que captam e provocam todos os sentidos. São diversas possibilidades e uma delas é a extração das cores, os pigmentos naturais. Pensando nessa experiência incrível de experiência tátil e relaxante, realizaremos uma oficina com Massa de Modelar Artesanal com pigmentos naturais.” Explica a Atelierista Thyara Fonseca.

Além disso, a programação também traz literatura Infantil com contação de histórias e autógrafos, com os escritores infantis da Editora Galeria, narrativas mágicas e emocionantes, onde personagens ganham vida e os corações se enchem de alegria. Dia 22 de julho das 10h às 16h.

As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Confira a programação:

Estaçao de brinquedos Educativos Milluz Décor

Sextas e sábados dias 7, 8, 14 e 15 de julho das 11h às 16h.

14 e 15 de julho Ateliê infantil de criatividade com pedagoga e atelierista Thyara Balbino. Oficinas lúdicas para as crianças, vagas limitadas.

Contação de histórias e autógrafos, com os escritores infantis da Editora Galeria.

Dia 22 de julho das 10h às 16h.

10h -Cilene Lima

12h -Dila Bento

14h – Lili Oliveira

16h – Marcelo Fernandes

Mais informações @shoppingesplanada

Shopping Esplanada

Avenida São João, 644, Jd Esplanada.