Câmara fria está pronta para armazenar vacinas da covid-19

No momento em que os laboratórios que desenvolvem a vacina contra a covid-19 estão na fase final de testes e de aprovação perante os órgãos reguladores, São José dos Campos segue o mesmo passo e está preparada para a chegada da futura campanha de vacinação. A Prefeitura já tem construída, novinha, uma câmara fria na unidade de especialidades de saúde da Avenida Madre Tereza, no Centro (UES I), que se soma às existentes no Almoxarifado da Saúde e no Hospital de Clínicas Sul.

Além de armazenar as vacinas destinadas à cidade, a nova sala estará à disposição dos governos Federal e do Estado como apoio na logística de distribuição das doses aos demais municípios do Vale do Paraíba. Com gerador de energia próprio, a ser instalado nos próximos dias, a câmara é capaz de conservar os medicamentos termolábeis na temperatura ideal.

Medicamento termolábil é aquele que obrigatoriamente deve ser conservado mediante temperatura controlada. No caso de grande escala, é necessário ser armazenado em câmara fria, além de receber outros cuidados que normalmente são dispensados na estocagem deste tipo de fármaco.

Câmara fria

Com aproximadamente 4,1 metros de comprimento por 2,2 de largura e 2 de altura, o espaço tem capacidade suficiente para atender as necessidades da Divisão Regional de Saúde (DRSXVII). Na segunda-feira (7), técnicos do órgão conheceram o equipamento durante visita para levantar a infraestrutura regional. A câmara não armazena itens com 70 graus negativos.

Covid-19

Assim que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovar uma vacina contra a covid e for iniciado o programa de imunização, todas as unidades básicas de saúde de São José estarão prontas para atender o público-alvo definido. As equipes de profissionais foram treinadas e vão se mobilizar para prestar o melhor serviço à população. Se necessário, os postos poderão ser ampliados.

Câmara fria tem 4,1 metros de comprimento por 2,2 de largura e 2 de altura – Foto: Claudio Vieira/PMSJC