Dicas para decorar um banheiro pequeno

Aprenda a decorar um banheiro pequeno da forma mais funcional possível

Decorar um banheiro pequeno costuma ser uma tarefa complicada, seja para arquitetos, designers de interiores ou até mesmo para quem decide fazer isso por conta própria. Isso porque a falta de espaço acaba sendo um grande empecilho.

No entanto, justamente por conta do tamanho, até mudanças mínimas como a troca do tapete de banheiro já fazem uma enorme diferença. Por esse motivo, é preciso tomar bastante cuidado quando começar a decoração, visto que uma escolha errada pode acabar comprometendo o espaço do ambiente.

Dessa forma, o ideal é buscar algumas soluções criativas que consigam aliar beleza, funcionalidade e conforto, fazendo com que o espaço fique bonito e bem otimizado.

Pensando nisso, separamos algumas dicas que te ajudarão, seja profissional ou não, a aproveitar os mínimos detalhes de um banheiro pequeno para arrasar na decoração. Confira!

Banheiro planejado

Uma das melhores soluções para otimizar o espaço do ambiente é optar por um banheiro planejado. Isso porque, além de aproveitar melhor o espaço, também é possível ter aquele armário ou gabinete para banheiro menores do jeito que você sempre sonhou.

Uma boa dica para que o armário não comprometa muito o espaço é recorrer às portas de correr em invés das tradicionais. Assim, você consegue ganhar muito mais espaço e também melhora a circulação pelo ambiente.

Portanto, se couber no seu orçamento, investir em um banheiro planejado será sempre uma excelente alternativa.

Revestimento

Outra excelente dica para banheiros pequenos é usar o mesmo revestimento no piso e nas paredes, pois o material integrado transmite uma sensação de amplitude maior, alongando o espaço.

Os revestimentos de formas retangulares dão ideia de grandeza, já os de forma horizontal acentuam o sentido de largura, criando a ilusão de que as paredes são mais largas.

Um modelo de revestimento que tem se tornado cada vez mais popular são as pastilhas.

Elas agregam bastante a decoração do ambiente e dão um toque mais sofisticado ao espaço, além disso, por ser um tipo de revestimento bem resistente, podem ser utilizadas em qualquer parte do banheiro, inclusive dentro do box.

Prateleiras

Para aqueles que não gostam muito de armários, uma ótima possibilidade é substituí-los por prateleiras. Elas são itens extremamente funcionais, pois organizam e facilitam a nossa rotina.

Em cima delas você pode organizar produtos de higiene, maquiagens, perfumes, entre outras coisas. As de vidro costumam ser as mais recomendadas porque dão um aspecto maior de leveza ao ambiente, tanto por sua transparência quanto pela espessura.

Espelhos

Usar espelhos para proporcionar amplitude aos espaços é uma técnica bastante útil na decoração de banheiros pequenos. Eles podem ser usados não somente na parede da bancada, mas também nos demais planos de parede do cômodo.

Uma ótima dica é trocar o popular box com porta de vidro por uma porta revestida com espelho. Dessa forma o ambiente parece ser bem mais espaçoso.

Nichos

Para aproveitar melhor o espaço vertical e ter um lugar para guardar seus itens ou até mesmo objetos decorativos, nada melhor do que os nichos. A melhor forma de utilizá-los para ganhar o máximo de espaço, é embuti-los no box.

Assim, você não precisará de nenhum suporte para xampu e condicionador, o que vai deixar a área do banho bem mais espaçosa. No entanto, caso não seja possível embuti-los, também é viável instalar nichos externos na parede.

Pia

Escolher o modelo de pia certa é fundamental para todo tipo de banheiro, especialmente para os pequenos. Isso porque ela faz uma grande diferença na decoração do ambiente, visto que alguns modelos são perfeitos para um espaço mais compacto.

Dentre as melhores opções para banheiros pequenos estão as cubas esculpidas, pois elas são feitas sob medida e fixadas já na própria bancada, fazendo com que se aproveite todo o espaço possível.