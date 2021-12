4 vitaminas importantes para o bom funcionamento do corpo

Todas as pessoas sabem que as vitaminas têm um papel muito importante para o corpo humano, bem como os seus desenvolvimentos físicos, cognitivos, raciocínio e muitos benefícios que elas fornecem ao corpo. Por isso neste artigo você irá saber sobre as principais vitaminas importantes para o bom funcionamento do corpo.

Além disso, as vitaminas são indispensáveis em uma alimentação hoje em dia, pois elas auxiliam na produção de novas células e também fornecem mais imunidade ao ser humano, e por fortalecer a imunidade a pessoa que consome tem mais qualidade de vida e longanimidade.

Confira a seguir, algumas vitaminas que você pode estar sempre consumindo na sua casa mesmo e auxiliando a sua saúde e o seu organismo a se desenvolver melhor ainda.

Conheça as principais vitaminas importantes para o bom funcionamento do corpo

Acima, foi um pouco abordado sobre os benefícios das vitaminas importantes para o bom funcionamento do corpo, então agora você poderá conferir as vantagens principais de estar sempre consumindo elas e claro algumas características e em quais alimentos você pode encontrá-las.

Além disso, você poderá ter o conhecimento também de algumas informações de como você pode identificar as suas deficiências de vitaminas que são importantes para o corpo, ou melhor dizendo somente um médico e uma boa clínica poderá identificar e claro tratar e suprir todas as vitaminas que estão faltando.

É interessante pontuar que é importante sempre variar no consumo de alimentos que possuem essa vitamina, pois isso te auxilia a não enjoar dos alimentos e variando sempre você consegue manter um equilíbrio e sempre conseguindo repor todas as vitaminas necessárias.

Uma dica que pode te ajudar no consumo de vitaminas essenciais que será citada abaixo, é consumir alimentos que são mais completos, como os ovos que está na lista do segundo alimento que mais possuem vitaminas e nutrientes, perdendo apenas para o leite materno. Então sem mais delongas, confira abaixo.

Vitamina A

A vitamina A é uma das vitaminas que são mais conhecidas por ser a vitamina responsável pela grande melhora da visão, ou seja essas vitaminas trabalham a favor da regeneração ocular pois age como se fosse uma camada protetora para os olhos, além de prevenir os sinais de envelhecimento pois possui uma ação antioxidante que ajuda a melhorar todos esses sinais.

Ela é encontrada na cenoura, gema de ovo, verduras, mamão e diversos outros alimentos que você pode estar variando o consumo para não enjoar.

Vitamina B1

No conjunto de vitamina B1 existem diversos outros compostos que você pode estar encontrando em diversos alimentos, como peixes, alho, miúdos, ovos, queijos e diversos outros.

Consumir essas vitaminas auxilia a não desenvolver anemias, problemas de pele, amenorréia e muitos outros problemas que podem ser evitados com esse consumo.

Vitamina C

Essa vitamina é mais conhecida como ácido ascórbico e ela é muito responsável por fortalecer o sistema imunológico, e desenvolver sistemas cicatrizantes, e auxilia na prevenção de futuros problemas cardíacos.

A falta dessa vitamina pode causar queda de cabelo, fraqueza, anemias, que são evitadas com o consumo de frutas cítricas como abacaxi, laranja, manga, e em folha como o espinafre que é extremamente rico em vitamina C.

Vitamina D

A vitamina D é considerada uma vitamina que fortalece gigantes, pois ela auxilia também na melhora da imunidade, fortalecimento de ossos, dentes e até mesmo na melhora da circulação sanguínea.

Ela é encontrada principalmente nas proteínas de origem animal, como carnes, miúdos, ovos, cogumelos, peixes, etc. Então, sempre consuma todos esses tipos de vitaminas nos alimentos, pois isso irá te auxiliar mais ainda na evolução corporal e principalmente em relação a saúde.

Como identificar falta de vitamina

Primeiramente é sempre necessário você passar com um médico que seja responsável para que ele te encaminhe até uma clínica que realiza exames de sangue, pois esses exames serão encaminhados para os laboratórios de análises clínicas e lá eles são identificados.

Geralmente, essas clínicas são bem equipadas e possuem o software para laboratório de análises clínicas que seja bem rápido e tecnológico para captar melhor todas as faltas de vitaminas e nutrientes com mais precisão.

Então, assim você consegue ter os resultados e se possível tomar uma suplementação de vitamina que está faltando, que é muito importante para o bom funcionamento do seu corpo.

Neste artigo, você pode ter acesso às informações sobre as vitaminas importantes para o bom funcionamento do corpo para que você seja mais intencional na hora do consumo desses alimentos, tornando o seu organismo ainda mais fortificado e saudável. E até mesmo as crianças, é importante sempre acostumar as crianças no consumo desses alimentos, pois assim eles irão se desenvolver melhor ainda, com mais saúde e vigor e terá mais responsabilidade em sua alimentação se ele for ensinados sobre bons hábitos alimentares ainda quando criança.