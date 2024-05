CAC Walmor Chagas vai ter sala de cinema

Espaço independente no Jardim da Granja foi adaptado para exibições de filmes.

No próximo dia 24 de maio, às 20h30, será inaugurada a Sala CinEva, que integra o projeto Sala de Cinema Walmor Chagas, da Cia Teatro da Cidade, contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, do Governo Federal, por meio do edital LPG 001/2023, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos. A inauguração contará com as exibições do curta “Um Brinde à Prosperidade”, de Fábio Alba, com a atriz Eva Sielawa (1969-2023), e do longa “São Paulo Sociedade Anônima”, dirigido por Luís Sérgio Person (1936-1976), protagonizado pelo ator Walmor Chagas (1930-2013), e considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O CAC Walmor Chagas fica na rua Netuno, 41, Jardim da Granja. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos pelo https://linktr.ee/ciateatrodacidade

A sala de exibições do CAC Walmor Chagas chamará Sala CinEva, em homenagem a atriz, diretora e produtora Eva Sielawa. Atriz formada em Artes Cênicas pela UNICAMP em 1993, atuou em diversos espetáculos, inclusive em “Don Juan Tenório” (1997) e “Maria Peregrina” (2000), produzidos pela Cia Teatro da Cidade. Com a Cia do Farol, grupo de teatro e música contratado pela Secretaria de Transportes e de Saúde de São José dos Campos desde 2006, conquistou os prêmios Volvo e Denatran com projetos de arte-educação. Nos anos de 1988/89, em Paris, França, pesquisou o Teatro de Tadeusz Kantor, participando de vários simpósios, palestras e debates com o mesmo, durante uma jornada de espetáculos com a cia polonesa. Foi produtora executiva do Festival do GT Feminino de São José dos Campos, em 2021.

CAC Walmor Chagas

O CAC (Centro de Artes Cênicas) Walmor Chagas foi inaugurado em 2000 e desde então, passados 24 anos de existência e com atividades culturais ininterruptas, é considerado referência na área teatral em todo Estado de São Paulo. O espaço é administrado pela Cia Teatro da Cidade, criada em 1990, que completa 34 anos de existência e tendo já produzido 22 espetáculos. A programação do CAC Walmor Chagas integra apresentações teatrais, shows de músicas, mostras, além de oferecer cursos de teatro para crianças, jovens e adultos e cursos profissionalizantes. O espaço também é utilizado para ensaios de grupos da cidade e da região.

Para a adaptação da sala para cinema, foram investidos cerca de R$ 60 mil, na compra, entre outros equipamentos e reformas, de dois projetores, um DVD, mesa de som, caixa sub(som), duas caixas de som, microfone sem fio, cabos, tela, cadeiras, persianas blackout, rotunda e sustentação do mezanino.

Ao longo desse ano de 2024, toda a programação da Sala CinEva será gratuita e exclusivamente com filmes brasileiros. Estão previstas ações formativas, como palestras, debates e oficinas, e sessões especiais como o “Pipocando”, exclusivamente para escolas e com distribuição de pipocas, “Clássicas”, uma vez por mês com filmes clássicos brasileiros, e “Infantil”, aos domingos para crianças. Além disso, serão realizadas duas mostras: “Luna Alkalay – Fantasias do Real”, em comemoração aos 50 anos de carreira da cineasta, e de “Curtas do Vale do Paraíba”. Haverá também o encontro “Mulheres no Set”, com cineastas de São José e região, para debater o trabalho e as experiências das cineastas da comunidade local.

Inauguração da Sala CinEva

Exibições do curta “Um Brinde à Prosperidade”, de Fábio Alba, e do longa “São Paulo Sociedade Anônima”, de Luís Sérgio Person

Horário: 20h30

Dia: 24/05/2024

Local: CAC Walmor Chagas, rua Netuno, 41, Jardim da Granja, SJCampos

Ingressos Gratuitos: https://linktr.ee/ciateatrodacidade