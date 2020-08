Transformers se juntam às batalhas de World of Warships

A Wargaming e a Hasbro, Inc. anunciam que Transformers chegará aos populares jogos de combate naval — World of Warships (PC) e World of Warships: Legends (consoles) — por tempo limitado, em uma nova e emocionante colaboração. Autobots e Decepticons serão introduzidos como skins de navios e comandantes temáticos em uma atualização prevista para chegar em setembro deste ano.





Quatro personagens icônicos dos Transformers serão lançados inicial e exclusivamente como skins e comandantes de navios, com frases e dublagens características: Optimus Prime e Bumblebe pelos Autobots, e Megatron e Rumble como seus eternos inimigos — os Decepticons.



“Diversas gerações cresceram com a franquia Transformers. Desde a série de animação dos anos 80 até os filmes mais recentes, nos apaixonamos instantaneamente pelos robôs que cativaram nossa imaginação. Ter a chance de apresentá-los em World of Warships é um sonho que, agora, vai se realizar para muitos de nós “, diz Philip Molodkovets, produtor-executivo de World of Warships.



“Nosso amor pelos grandes e épicos guerreiros de metal é enorme. Por isso, dedicamos atenção especial para dar vida aos personagens de Transformers em detalhes e escala verdadeiras, lado a lado com os navios de guerra lendários”, conclui.

Transformers

“Estamos empolgados em trazer a marca Transformers à vida em World of Warships por meio dessa colaboração exclusiva”, conta Mark Blecher, vice-presidente sênior de estratégia corporativa e negócios da Hasbro. “Combinar o poder de navios de guerra ao de Transformers gera uma nova dimensão de combate para os fãs de ambas as franquias”, acrescenta.

A próxima colaboração dos Transformers com World of Warships também trará uma série de conteúdos inéditos, incluindo contêineres especiais dos Transformers, tarefas e missões de combate dedicadas ao jogo, camuflagens descartáveis, bandeiras e símbolos distintivos comemorativos e muito mais.

World of Warships

World of Warships é um jogo online e gratuito de combate naval histórico para PC da Wargaming. Com sua frota massiva da maioria dos navios de guerra icônicos, incluindo quatro classes de navios diferentes e um ambiente estrategicamente projetado, o World of Warships oferece a melhor experiência em jogos de combate naval, adequado para todo o público. Graças à sua maior coleção de navios histórica e precisamente representados disponíveis para jogar, o World of Warships se orgulha de ser um museu digital de navios e um ponto focal para os entusiastas da história naval.

Novos conteúdos temáticos e modos de jogo inovadores são adicionados regularmente, proporcionando uma jogabilidade diversificada e emocionante à sua ampla base de jogadores.

Uma franquia – múltiplas plataformas

Após o lançamento bem-sucedido do World of Warships no PC, sua jogabilidade e design exclusivos foram adaptados para trazer batalhas navais massivas gratuitas para outras plataformas com o World of Warships: Legends, disponível no PlayStation 4 e Xbox One, e no World of Warships Blitz, nos dispositivos móveis iOS e Android.

World of Warships: Legends

Experimente uma ação naval épica em World of Warships: Legends, jogo online para vários jogadores onde você pode dominar o mar nos maiores navios de guerra da história. Recrute comandantes lendários da história marítima, aprimore seus navios e reivindique a supremacia naval com ou contra jogadores de todo o mundo em batalhas emocionantes e imersivas.

World of Warships: Legends traz pela primeira vez a ação naval online amada por milhões de usuários de consoles domésticos, juntamente com uma série de conteúdos e recursos exclusivos da experiência do console. Site oficial: https://wowslegends.com/

Wargaming

A Wargaming é uma premiada desenvolvedora e editora de jogos online, com sede em Nicósia, Chipre. Operando desde 1998, a Wargaming cresceu e se tornou uma das líderes na indústria de jogos, com mais de 4.500 funcionários e escritórios espalhados por todo o mundo. Mais de 200 milhões de jogadores desfrutam dos títulos da Wargaming em todas as principais plataformas de jogos. Seus principais produtos incluem o popular World of Tanks, jogo de ação gratuito com multiplayer massivo, e o jogo de combate naval estratégico World of Warships.

Hasbro

A Hasbro (NASDAQ: HAS) é uma empresa global de jogos e entretenimento comprometida em criar as melhores experiências de entretenimento e jogos do mundo. De brinquedos, jogos e produtos de consumo a televisão, filmes, jogos digitais, experiências ao vivo, música e realidade virtual, a Hasbro se conecta ao público global, dando vida a grandes inovações, histórias e marcas em plataformas estabelecidas e inventivas. As marcas icônicas da Hasbro incluem NERF, MAGIC THE GATHERING, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, POWER RANGERS, PEPPA PIG e PJ MASKS, além das principais marcas de parceiros. Por meio de seu estúdio de entretenimento global eOne, bem como de seus rótulos de entretenimento, Allspark Pictures e Allspark Animation, a Hasbro está construindo suas marcas globalmente através de ótimas histórias e conteúdo em todas as telas. A Hasbro está comprometida em tornar o mundo um lugar melhor para as crianças e suas famílias através da responsabilidade social corporativa e da filantropia. A Hasbro ficou em 13º lugar na lista das 100 Melhores Cidadãos Corporativos de 2019 da CR Magazine e foi nomeada uma das Empresas Mais Éticas do Mundo® pelo Ethisphere Institute nos últimos oito anos. Saiba mais em www.hasbro.com e siga a Hasbro no Twitter (@Hasbro) e Instagram (@Hasbro).