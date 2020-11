BRF ANUNCIA MAIS DE 3 MIL VAGAS DE TRABALHO ATÉ O FIM DO ANO

A BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, também se consolida como uma das que mais contrata no Brasil e anuncia a abertura de mais de 3 mil vagas até o fim de 2020. Na contramão da crise econômica, que originou cortes e demissões, muitas delas intensificadas por conta da pandemia de Covid-19, a empresa oferece oportunidades de trabalho em diversas áreas operacionais e administrativas de suas unidades.

Indiara Manfre, Diretora de Gente para Supply na BRF

“Convidamos você para fazer parte de nosso time. Na BRF temos o propósito nobre de produzir alimentos saborosos, práticos e de qualidade para servir nossos milhões de consumidores. Para atender o maior consumo no final de ano, estamos com oportunidades de trabalho em todas as unidades produtivas. A maioria é para cargos de entrada, pois priorizamos o desenvolvimento e encarreiramento de nossos colaboradores. Venha crescer com a gente”, comenta Indiara Manfre, Diretora de Gente para Supply na BRF.

São aproximadamente 3.400 postos de trabalho, entre fixos e temporários, para serem preenchidos até o fim do ano em áreas como operação, agropecuária, logística, gestão, estratégia, inovação, qualidade, pesquisa e desenvolvimento, relações com investidores, sustentabilidade e tecnologia da informação, entre outras.

Existem posições para atuação em todas as unidades produtivas pelo Brasil e distribuídas em cargos que vão de operadores de produção, auxiliares, técnicos, analistas, supervisores, desenvolvedores, engenheiros, especialistas e gerência. Para se inscrever para essas vagas e saber sobre novas oportunidades, basta acessar o site BRF Talentos ou a página da BRF no LinkedIn.

As etapas do processo incluem inscrição, entrevista com RH e gestor responsável e avaliações conforme cargo. Dentre os benefícios, a BRF oferece salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale alimentação, seguro de vida em grupo e cartão farmácia, entre outros benefícios.

Weliton Roberto Shalabi, líder global de Recrutamento na BRF

“As milhares de oportunidades de trabalho por toda a cadeia produtiva reforçam o compromisso com o desenvolvimento sustentável e as comunidades em que estamos inseridos e servimos.” afirma Weliton Roberto Shalabi, líder global de Recrutamento na BRF.

Programa Trainee Supply 2021

A BRF também está com oportunidades abertas para o Programa Trainee Supply 2021, que conta com 44 vagas destinadas a profissionais recém-formados de diversas áreas, com processo seletivo conduzido de forma totalmente digital e à distância. Os interessados em participar do processo seletivo para trainee devem cadastrar currículo no site www.brf.com/talentos até o dia 28 de novembro.

Confira toda as posições disponíveis em brf.com/talentos

BRF

Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, a BRF está presente em mais de 130 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Pautada pelos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade, a Companhia baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus mais de 90 mil colaboradores no mundo, mais de 250 mil clientes e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil, todos os seus acionistas e para a sociedade.