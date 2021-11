Centro das Indústrias do Estado de São Paulo empossa nova diretoria

Presidente Paulo Skaf certificou as diretorias eleitas executiva, plenária e o conselho fiscal, além das diretorias regionais, municipais e distritais, para o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) realizou hoje, 18/11, no prédio sede da entidade na Avenida Paulista, a Assembleia de posse das Diretoriais Executiva e Plenária e do Conselho Fiscal, e das Diretorias regionais, municipais e distritais, eleitas para o quadriênio 2022-2025. A Assembleia de posse foi presidida pelo presidente do Ciesp, Paulo Skaf, que empossou Rafael Cervone como presidente eleito, Josué Gomes da Silva, 1º vice-presidente, Vandemir Francesconi Júnior, 2º vice-presidente e Luiz Alberto Soares Souza, 3º vice-presidente.

Diretoria Estadual eleita-Foto:Everton Amaro/Fiesp

Além da Diretoria estadual, também foram empossados os diretores de 41 regionais da entidade, com exceção da Diretoria municipal de São Caetano do Sul, que será administrada pela sede. Para o conselho fiscal foram empossados Alfredo Emílio Bonduki, Rosa Maria Gandara Canosa e Saulo Pucci Bueno, como secretários, Marcos Adriano Araújo de Andrade, Márcia Quintão Nadalini Gonçalves e Elizabeth Bighetti Bozza, e como financeiros, Luiz Arthur Pacheco de Castro, Demétrio Augusto Zacharias e Alexandro de Freitas Zavarizi.

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)

Skaf fica no comando da entidade até 31 de dezembro de 2021, e a nova diretoria assume o Ciesp a partir de 1º de janeiro de 2022. “É importante terminarmos essas etapas ainda mais fortes e unidos para trabalhar para o futuro da indústria, das pessoas que fazem parte dela e do nosso país. Assim como o Paulo Skaf, do qual sou extremamente grato por todo o apoio e incrível comando da entidade, acredito que o que faz a diferença na concretização de objetivos são as pessoas que neles trabalham. E por isso eu quero firmar esse compromisso de união com cada um que a partir do ano que vem estará comigo na condução do Ciesp. É uma renovação de 52% do quadro, tendo 70% da força do interior e uma importante liderança feminina”, discursou Cervone.

Diretoria Regional eleita-Foto:Everton Amaro/Fiesp

Paulo Skaf

Paulo Skaf também fez um panorama da sua gestão e declarou que está muito feliz com o cenário atual do Ciesp e com a sucessão a partir do ano que vem. “Durante 14 anos à frente do Ciesp, trabalhamos juntos, com transparência e firmeza, e todas as conquistas que tivemos foi graças a coragem de todos que lutaram ao meu lado, de forma voluntária, para aprovar importantes projetos e propostas para a indústria. Por isso, agradeço por esta oportunidade de presidir uma entidade da tão e importante e tão bem-conceituada como o Ciesp. E fico satisfeito em encerrar essa gestão com o Ciesp organizado, modernizado e com estrutura financeira. Acima de tudo, minha missão não estaria cumprida, se eu não estivesse feliz com a sucessão no comando da entidade. E eu estou muito feliz e tranquilo que pelos próximos quatro anos, o Ciesp terá um presidente experiente, compromissado e corajoso e que sempre esteve sempre ligado a atividade industrial e ao Ciesp”, declarou Skaf.