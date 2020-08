NetBet Renova com o Vasco da Gama

Depois de uma excelente campanha que foi feita em 2019 da equipe carioca, o site de apostas esportas NetBet irá assim renovar o acordo de patrocínio para uma nova temporada com o Vasco da Gama. Esse será válido para equipes masculinas mas agora também para o futebol feminino. Tudo começou em março de 2019 quando a marca se quis expandir no Brasil e começou assim investindo em equipes populares do futebol brasileiro.

Essa marca ficará estampada na barra inferior da camisa até finais de 2020. A ideia que a empresa tem é continuar com esta exposição vinculada a um dos grandes do futebol, construindo assim uma excelente relação de confiança com os brasileiros, que é o povo que mais consome futebol e esportes no mundo.

Alceu Aragão, que é o diretor de marketing do site de apostas da NetBet, falou que a sua parceria com o Vasco da Gama tem sido um sucesso enorme. No início era somente uma expansão da marca mas hoje em dia tudo isso está sendo muito bom para a marca e a parceria está a trazer incríveis conquistas para a marca.

A NetBet se estabeleceu nos princípios de 2019 e teve aí como objetivo divulgar seu site em equipes de futebol, tal como fez com o time do Vasco. Mas também o fez com o CSA e times femininos e masculino do Fortaleza. Preparou muito bem sua chegada no ano de 2020 para o mercado brasileiro, pois era essencial. É significante a força que a marca precisa ter.

A marca cresceu bastante no último ano e isso se vê pelo número de jogadores que têm aderido ao site. É possível e muito fácil se ver a diferença em apenas alguns meses, o que é ótimo. A NetBet conseguiu ser diferente e muito melhor em relação a outros sites de apostas que já existiam e isso foi essencial para alguns apostadores, o que os fez registrar.

O crescimento foi muito bom para a marca e, claro, foi influenciado pelo aparecimento do seu logótipo na camisa dos jogadores, o que foi algo fulcral. É necessário dar continuidade a este trabalho todo, que tem sido excelente e muito bem organizado. A NetBet conseguirá ultrapassar marcas que são bem populares no Brasil e, claro, terá bastantes usuários a fazerem apostas, o que é ótimo. É mesmo isso que se quer.

Sobre a NetBet

Essa marca é um site de apostas online muito recente no Brasil que quer conquistar o mercado. Tem um excelente portfolio que inclui mais de 30 esportes onde se pode fazer apostas tais como: vôlei, tênis, basquete, MMA, beisebol, futebol americano, entre outros.

Também há muitos eventos diferentes, o que é algo que distingue esse site de muitos outros: Há 700 ligas, campeonatos, disputas e torneios de países. Entre eles se pode destacar a NFL, UEFA Championes League, La Liga, Campeonato Brasileiro (não poderia faltar, Séria A, Ligue 1, Bundesliga, Premier League, Libertadores, Copa Sul-Americana e muitos outros.

Também existe apostas ao vivo, o que é ótimo para quem gosta disso. Assim, o usuário quando seleciona uma partida ao vivo pode ver estatísticas e gráficos para que se possa ter um panorama geral e realmente se tenha ideia se vale a pena apostar ou não. Neste tipo de aposta as estatísticas de pré-jogo não estão disponíveis.

Beneficie do bônus de boas-vindas de 100% até R$200 e aí você poderá experimentar vários jogos da NetBet sempre que quiser. São realmente diversos e de excelente qualidade. Ficará, de certeza, satisfeito com os mesmos. Tenha apenas atenção aos termos e condições do bônus que irá aceitar.

