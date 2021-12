112 professores efetivados iniciarão 2022 na rede municipal

A última semana de 2021 começou de uma forma especial para os novos professores da rede de ensino municipal de São José dos Campos. A atribuição de aulas dos 112 novos professores acontece nesta segunda-feira (27) e terça-feira (28) e é marcada por emoção e sonhos.

A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Educação e Cidadania, realiza o processo de atribuição de aulas para 74 professores efetivos na função Professor 1 e 38 na função Professor 2, que irão atuar durante o ano letivo de 2022.

De 2017 até hoje, a Prefeitura atingiu a integração de mais de 1.960 novos servidores concursados para a Secretaria de Educação e Cidadania.

Ano novo

Indianara Inácio Guilherme trabalhou como professora por Prazo Determinado (PD) na rede municipal durante este ano e, agora, se prepara para iniciar 2022 como professora efetiva.

“Estava ansiosa pela convocação e ela aconteceu agora, no finalzinho do ano, como um presentão de Natal. Vou começar minha história como efetiva. Acho que todo PD sonha com esse dia. Já escolhi a minha escola e turma. Estou animada”.

A efetivação é comemorada também por Ana Eliza Cesário Souza, que vai continuar na mesma escola em que atuou como PD. “Esse foi um presente não só do Papai Noel, mas do Papai do Céu. É a realização de um sonho. Minhas expectativas são as melhores possíveis para este ano novo, só tenho a agradecer”, afirmou.

Vida nova

A agente educadora Débora de Assis Costa está na rede municipal desde 2017 trabalhando na Educação Infantil e agora se prepara para ser a professora efetiva das crianças.

“Vou conseguir continuar na mesma escola infantil e estou muito feliz. Já queria isso há muito tempo e agora consegui. O ano de 2021 foi um ano de muitos desafios. Eu acredito que 2022 será de felicidades, mais estudo e conquistas”, disse Débora.

Após receber a convocação, Valdilene Raposo começou a preparar a mudança do Rio de Janeiro para São José dos Campos junto com a filha e o esposo, cercada de animação e esperança. “Já conhecia a cidade, pois temos amigos que moram aqui. Agora viemos em busca de mais qualidade de vida. Essa mudança representa renovação para mim e para minha família”.

Escola de Formação do Educador

Aberta em setembro deste ano, a Escola de Formação do Educador faz parte do plano de governo municipal e oferece espaços para a realização de projetos que visam: qualificar, capacitar e aperfeiçoar todos os professores da rede municipal, gestores escolares e demais profissionais da Educação, segundo a Lei Municipal 10.293/2021.

Os profissionais recém-contratados pela Prefeitura passarão por período de três meses dedicados exclusivamente para formação pedagógica, terão atividades práticas em laboratórios inovadores, passarão por residência pedagógica e capacitações para uso de tecnologias educacionais.

Os educadores e especialistas que já atuam nas escolas e na Secretaria de Educação também poderão contar com o local para formações e especializações para funções superiores e práticas pedagógicas inovadoras.

Servidores concursados

Os educadores contratados participaram do concurso realizado em 2019. O professor 1 atuará na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tanto no curso regular quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na modalidade P 2, os educadores lecionam a partir do 6º ano e nos anos finais da EJA.

De 2017 até hoje foram integrados à Secretaria de Educação e Cidadania 976 professores P1, 281 na modalidade P2, 517 agentes educadores e 195 assistentes de gestão, somando mais de 1.960 novos servidores concursados.

Os educadores preencheram cargos vagos por aposentadorias e abertos em razão da criação de novas salas de aulas, com as construções de novas unidades escolares, ampliação e reforma de outras unidades.

Fotos: Claudio Vieira/PMSJC