Brasil Game Show promove desafio inédito na plataforma colaborativa global Roblox

BGS Challenge Roblox acontece entre 9 e 12 de abril, quando desenvolvedores, estudantes e entusiastas de jogos eletrônicos serão desafiados a criar um game do zero usando exclusivamente os recursos da plataforma. Inscrições estão abertas e vão até 4 de abril. Games serão escolhidos por votação popular e júri técnico e vencedores ganharão R$ 15 mil em produtos Rank1

Desde o ano passado, a Brasil Game Show tem investido em projetos digitais e garantido diversão para gamers e fãs da cultura pop, em geral. Em 2021, o calendário de eventos on-line da maior feira de games da América Latina ganha uma atração a mais e inédita no país: em parceria com a Roblox, plataforma colaborativa global que conecta milhões de pessoas, a BGS promove o BGS Challenge Roblox, desafio para desenvolvedores, estudantes e entusiastas, que terão 72 horas para criar um game do zero. O BGS Challenge Roblox acontece entre 9 e 12 de abril e dará R$ 15 mil em produtos da Rank 1 . As inscrições vão até 4 de abril.

“O incentivo ao mercado brasileiro de games é uma das marcas da Brasil Game Show. Com esse desafio inédito queremos mostrar para os fãs que, mesmo virtualmente, esse apoio continua no nosso DNA”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador da BGS. Segundo ele, a Roblox é muito inovadora, permite tanto jogar como criar e compartilhar jogos gratuitamente. Com certeza o BGS Challenge Roblox irá agradar tanto a quem participar como a quem acompanhar e votar para indicar as melhores criações.

BGS Challenge Roblox

Para participar do BGS Challenge Roblox basta ter interesse pelo desenvolvimento de games e idade mínima de 16 anos. Os candidatos devem formar equipes de no mínimo três e no máximo cinco pessoas, e preencher o formulário de inscrição . As equipes selecionadas pela organização do BGS Challenge Roblox serão informadas por e-mail até 20h de 6 de abril e o desafio será realizado a partir das 10h do dia 9 de abril e encerrado no mesmo horário do dia 12. Os projetos serão desenvolvidos virtualmente, ou seja, os participantes permanecerão em casa durante todo o processo, respeitando as regras de distanciamento social, e todos os equipamentos (hardware, software e internet) serão de responsabilidade de cada integrante.

Roblox

O jogo deverá ser desenvolvido integralmente na plataforma Roblox e cada participante deve ter uma conta própria. Além do game original, entregue às 10h do dia 12 de abril, as equipes deverão apresentar um vídeo teaser para ajudar o público na escolha dos melhores games.

Os dez melhores serão escolhidos por votação popular entre 13 e 25 de abril no canal do YouTube da Brasil Game Show, e exibidos no BGS Day de 29 de abril. Destes, três serão escolhidos por um júri técnico e premiados com R$15 mil reais (R$ 7 mil para o vencedor, R$ 5 mil para o 2º colocado e R$ 3 mil para o 3º) em produtos da Rank 1, e-commerce de produtos gamers vinculado à Brasil Game Show.

Roblox: um modelo de negócio de sucesso

Roblox é uma plataforma on-line global que reúne milhões de pessoas. Todos os dias, mais de 32,6 milhões de pessoas ao redor do mundo se divertem com os amigos enquanto exploram e compartilham milhões de experiências digitais imersivas. Essas experiências são construídas pela comunidade da Roblox, composta por mais de 8 milhões de criadores que ganharam aproximadamente US$ 329 milhões na plataforma em 2020.

Mais detalhes, informações e regulamento completo estão disponíveis aqui

Brasil Game Show (BGS)

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.