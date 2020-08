Acordei com calor! Entenda quais são os melhores produtos de cama, mesa e banho para o verão

Veja alguns exemplos de itens de cama, mesa e banho que podem ser utilizados durante o verão.

O verão chegou trazendo consigo altas temperaturas, tanto de dia como à noite. E, independentemente do quanto essa estação seja amada pelos brasileiros, a transpiração não é algo nada agradável, sobretudo durante a noite.

Para garantir uma noite de sono revitalizante, é importante optar por artigos que proporcionem conforto e bem-estar, como roupas de cama adequadas, por exemplo um lençol fresquinho composto por fibras naturais, como algodão, malha, linho, seda, etc.

Produtos de cama, mesa e banho adequados para o verão

No entanto, não são somente os produtos de cama que devem ser escolhidos com atenção. Toda a linha de cama, mesa e banho pode influenciar diretamente no seu bem-estar durante essa estação.

Cama

Por mais que exista ar-condicionado, não são todas as casas que o possuem. Entretanto, ainda que você o tenha, é preciso ter roupas de cama compatíveis com o verão, pois imprevistos podem ocorrer.

Além disso, o verão é um período de férias e, consequentemente, de viagens. Geralmente, as casas de praia contam somente com ventiladores de teto, logo, levar o seu fofíssimo edredom está fora de cogitação.

A melhor opção para esse clima é, sem dúvidas, o já mencionado lençol de fibras naturais, pois ele, certamente, garantirá conforto e frescor para as suas noites mais quentes.

Mesa

Apesar de não influírem diretamente na sensação térmica dessa estação, os produtos de mesa contribuem para a sensação de aconchego e a propagação de alegria e bom humor.

Dessa forma, dê preferência para as cores vibrantes e estampas nos acessórios utilizados: toalhas de mesa, sousplat, guardanapos, porta-guardanapos, taças, talheres, artigos de decoração, etc. Escolha materiais que remetam ao clima — rattan, por exemplo — e use e abuse de flores de outras plantas.

Banho

Os roupões e as toalhas, tanto de banho quanto de rosto, são itens essenciais no dia a dia de todas as pessoas, e no verão não é diferente.

Geralmente, as toalhas e os roupões nomeados como “de verão” ou “de praia” são confeccionados em algodão convencional que, além de leveza, também proporciona conforto e uma maior absorção de água.

Além disso, assim como os produtos de mesa, os produtos de banho devem possuir estampas divertidas e alto astral, uma combinação que tem tudo a ver com a vibe dessa estação.

Cuide-se durante o verão

Além dos produtos de cama, mesa e banho, há outros incontáveis artigos indispensáveis a fim de que você aproveite o clima com, além de conforto e frescor, saúde e segurança para a sua pele. São eles:

Protetor solar

O protetor solar é um item obrigatório em todas as suas variações de especificidades: para rosto, corpo e lábios.

Um erro muito grande cometido pela maioria das pessoas é utilizar o protetor solar somente quando vai à praia, sendo que, na verdade, esse produto deveria fazer parte da rotina de todos.

A função dele é proteger a pele da incidência de raios solares, mitigando os prejuízos causados através do bloqueio dos raios solares UVA e UVB nas camadas de pele.

Para potencializar o seu efeito, escolha FPS (fatores de proteção solar) mais altos, especialmente para o rosto.

Hidratante

Não é somente no inverno que a pele fica ressecada. Durante o verão, o rosto fica mais ressecado devido à perda de líquidos, ocasionada pelo suor. Portanto, fazer uso de um produto hidratante nessa área é essencial.

Apesar de não haver limitações no volume de utilização, segundo a dermatologista Flávia Addor, após a aplicação do hidratante é bom aguardar em torno de 20 minutos antes de passar o protetor solar.

Passado esse tempo, até mesmo a maquiagem estará liberada para ser aplicada na pele devidamente protegida e hidratada.

Água micelar

A água micelar vai ao encontro da questão da sensação de frescor tão desejada nessa estação.

Esse produto é destinado ao rosto e é multifunções, pois, além de retirar a maquiagem, também suaviza, limpa e purifica a pele.

Inclusive, ela pode ser usada em qualquer hora do dia, mesmo após a piscina ou a praia, e não necessita de enxágue.