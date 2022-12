Brasil confirma destaques na 97ª Corrida de São Silvestre

Corredores nacionais buscam voltar ao topo do pódio

O Brasil segue em busca do retorno ao topo do pódio da Corrida Internacional da São Silvestre. Sem vencer no masculino desde 2010, quando Marílson dos Santos garantiu o tri, e desde 2006 no feminino, vencida por Lucélia Peres, o país contará mais uma vez com alguns de seus principais nomes para quebrar esse jejum. A 97ª edição da principal prova de rua na América Latina acontecerá no dia 31 de dezembro, em São Paulo.

No grupo masculino estarão o mineiro Giovani dos Santos, o paulista Ederson Vilela e o pernambucano José Márcio Leão. Giovani tem seis títulos da Volta da Pampulha, bicampeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo e neste ano venceu a Meia Maratona Internacional de Guarulhos e a Dez Milhas Garoto, além de um terceiro lugar na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Ederson, por sua vez, conquistou a Pampulha em 2019, foi quarto neste ano. José Marcio Leão tem na lista de vitórias o título da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro de 2017 e na São Silvestre de 2021 foi o segundo melhor brasileiro, com o quinto lugar.

Na edição passada, no feminino, o país conseguiu um significativo terceiro lugar, além de colocar duas atletas entre as top 5, Jenifer do Nascimento e Franciane Moura. Nesta edição, Jenifer já confirmou presença, pretende melhorar a sua marcar e estar mais uma vez entre as primeiras colocadas.

Outros destaques no feminino serão as mineiras Amanda de Oliveira e Larissa Quintão e a pernambucana Mirela Andrade. Amanda, que no currículo conta top 5 nos 21 km de Maratona do Rio de Janeiro de 2021, recentemente ficou com o segundo lugar na Volta Internacional da Pampulha. Larissa ganhou a Meia Maratona de Belo Horizonte neste ano e terminou em terceiro lugar na Pampulha, enquanto Mirela garantiu o bi no Sul-Americano de Maratonas.

Largadas, entrega de kit e percurso

A programação completa da Prova no dia 31 começará a partir das 7h25min, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, a partir das 7h40min, será a vez da Elite feminina, ficando para a partir das 8h05min o início da Elite masculina, Pelotão Premium, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.

A entrega de kit da 97ª São Silvestre será nos dias 27, 28 e 29 de dezembro de 2022, das 9h às 20h, e no dia 30 de dezembro de 2022, das 9h às 17h, no Palácio das Convenções do Anhembi – Hall Nobre (Av. Olavo Fontoura, 1.209, acesso pela entrada do Auditório Elis Regina, em Santana, SP).

O percurso de 15 km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, número 2084, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900. Confira:

Largada: Av. Paulista x Rua Augusta

Av. Dr. Arnaldo

Rua Major Natanael

Rua Desembargador Paulo Passaláqua

Av. Pacaembu

Rua Norma Pieruccini Giannotti

Av. Rudge

Viaduto Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. Duque de Caxias

Rua Rego Freitas

Rua Marquês de Itu

Rua Bento Freitas

Largo do Arouche

Av. Vieira Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Largo do Paissandu

Rua Conselheiro Crispiniano

Praça Ramos de Azevedo

Rua Coronel Xavier de Toledo

Viaduto Nove de Julho

Rua Maria Paula

Av. Brigadeiro Luís Antônio

Av. Paulista

Chegada: Av. Paulista Edifício Gazeta

97ª Corrida Internacional de São Silvestre

A 97ª Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, realização do Portal GazetaEsportiva.com, promoção da TV Gazeta, transmissão das TVs Gazeta e Globo, com organização técnica da Yescom. O patrocínio é de Comgás, Dorflex, Café 3 Corações, NewOn, Assaí, Drogaria São Paulo e Smart Fit, com apoio de Cosan, Montevérgine, Dois Cunhados, Movida, Mantiqueira Brasil, Bendita Cânfora, Comfort Nova Paulista, Joma, Itambé e Movimento Plástico Transforma. A Prova tem apoios especiais do Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura da Cidade de São Paulo, Secretaria de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo e Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo.

