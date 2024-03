São José empata com Portuguesa Santista no Estádio Martins Pereira 

A Águia empatou em 1 a 1 com a Portuguesa Santista, no Estádio Martins Pereira neste sábado (2). Com esse resultado, o São José agora soma 26 pontos em 12 jogos e segue invicto e na liderança da competição. O próximo desafio do São José é contra o Velo Clube, às 20h, na quarta-feira (6), no Estádio Benito A. Castellano.

A partida começou com as duas equipes pressionando e criando chances de gol. Com menos de um minuto de jogo, o São José criou uma boa chance com Serafim e Léo Pereira pelo lado direito, mas a arbitragem assinalou impedimento. Aos 5 minutos, a Portuguesa Santista chegou pela primeira vez em um cruzamento pelo lado esquerdo. O atacante Vavá cabeceou e abriu o placar para Briosa.

Águia

A Águia não se abalou na partida e continuou atacando. Serafim conseguiu boas jogadas pelo lado esquerdo, mas não teve sucesso na conclusão. Aos 18 minutos, Serafim recebeu de novo pelo lado esquerdo, arrancou com a bola e cruzou para a entrada da área. João Gabriel, o artilheiro da Águia, finalizou de primeira, no cantinho, e empatou o jogo para o São José.

Após o gol de empate, só a equipe da casa atacou. João Gabriel teve a chance de fazer o gol da virada ainda no primeiro tempo. Nicholas fez linda jogada pelo lado direito, mas o camisa 10 não conseguiu ajeitar como queria para o gol. Assim, o primeiro tempo se encerrou 1 a 1, com o São José pressionando mais pelo segundo gol. Na segunda etapa, a postura da equipe da casa seguiu a mesma.

Aos 11 minutos, Serafim recebeu um lançamento de Abreu, que entrou no lugar de Caio César, disputou no alto com o marcador e arrancou com a bola. O camisa 11 ganhou na corrida e finalizou de perna esquerda, obrigando o goleiro Wagner a fazer uma grande defesa.

São José EC

O São José continuou em busca do gol, enquanto a Briosa apostava nos contra-ataques e erros da equipe da casa. Aos 26 minutos, em uma finalização de muito longe, a equipe visitante assustou novamente carimbando a bola na trave.

Nos minutos finais, a equipe visitante fez com que o goleiro Ariel trabalhasse e evitasse o gol da Portuguesa Santista. Mesmo com as duas equipes criando chances, o resultado não se alterou na segunda etapa. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Com esse resultado, o São José agora soma 26 pontos em 12 jogos e segue invicto e na liderança da competição.