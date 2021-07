Di María faz golaço, Argentina vence Brasil e é campeã da Copa América

O jejum de títulos da Argentina chegou ao fim neste sábado (10), em pleno Maracanã. Depois de 28 anos sem conquistas, a seleção venceu o clássico contra o Brasil por 1 a 0, com golaço de Di María, para faturar a sua 15ª Copa América – igualando o Uruguai no topo da lista de maiores campeões do torneio.

Copa América

Em jogo onde os holofotes estavam em Neymar e Messi, foi a aposta de Scaloni em Di María que deu resultado. Os argentinos desbancaram o favoritismo do Brasil após dominar o primeiro tempo do jogo e segurar o placar na etapa final. Com o resultado, o camisa 10 argentino conquista o seu primeiro título com a Albiceleste e os brasileiros agora somam o 12º vice da Copa América.

O jogo

O Brasil entrou em campo sem surpresas, com Tite repetindo a escalação da semifinal. Já os argentinos foram escalados com cinco mudanças em relação à sua última formação, sendo a entrada de Di María como a principal novidade.

A partida teve um início equilibrado, com ambas as seleções trocando passes em busca de espaço para chegar com perigo ao ataque. Aos oito minutos, Neymar já chamou a atenção, mas não foi em direção ao gol. O camisa 10 do Brasil deu um lençol em Lo Celso no meio de campo e animou a torcida no Maracanã – cada finalista teve direito a 2,2 mil convidados na final.

Em jogo pegado, os jogadores abusaram das faltas e apresentaram dificuldades para chegar ao gol. Até o cenário mudar aos 21 minutos, quando a escolha de Scaloni surtiu efeito logo na primeira finalização da Argentina. Na jogada, Di María foi lançado por De Paul e ficou frente a frente com o goleiro Ederson após falha de Lodi. Por cobertura, o argentino abriu o placar com um golaço no Maracanã.

Em resposta ao tento, a seleção canarinho tentou apertar a marcação. No entanto, encontrou um adversário demonstrando tranquilidade e domínio. Antes do intervalo, Di María apareceu novamente com liberdade na entrada da área. Ele chegou a bater de canhota em direção ao gol de Ederson, mas a bola desviou em Marquinhos.

A atuação da seleção brasileira começou a contar com diversos erros na troca de passes. Após vacilo de Fred, Messi chegou a puxar um contra-ataque e finalizar de fora da área. A bola passou ao lado do gol brasileiro, sem perigo.

Di María

A maioria dos chutes brasileiros foi travada pela defesa Alcibeleste. Aos 41, Cebolinha apareceu dentro da área e até tentou, mas a bola morreu nas mãos de Martínez após desvio dos argentinos. Na sequência, Richarlison fez um belo cruzamento buscando Paquetá, que não conseguiu dar sequência à jogada.

No total foram cinco finalizações do Brasil, duas delas com Neymar, contra três da Argentina. Os hermanos encerram o primeiro tempo com mas posse de bola e a vantagem no placar.

A equipe de Tite retornou para a etapa final com outra postura. Em apenas dez minutos, teve duas chances com Richarlison: Aos sete, o atacante foi às redes e anotou aquele que seria o empate brasileiro, mas ele estava impedido; em outro lance, Richarlison recebeu de Neymar e mandou de direita, para boa defesa de Martínez.

Tite, então, resolveu mexer na equipe. Vinicius Jr foi o primeiro a entrar na vaga do apagado Everton Cebolinha. Depois, Gabigol e Emerson foram os escolhidos para os lugares de Paquetá e Renan Lodi.

O Brasil seguiu pressionando e o clima esquentou entre os jogadores. Neymar foi alvo de faltas e o árbitro distribuiu cartões amarelos. Aos 41, Gabigol bateu de primeira e obrigou Martínez a fazer grande defesa. Na sequência, Messi errou. O camisa 10 recebeu de De Paul e ficou cara a cara com Ederson, deixando a bola escapar.

Argentina campeã da Copa América

Apesar da pressão brasileira, os hermanos seguraram o resultado até o apito final, decretando a festa argentina em pleno Maracanã.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 X 1 ARGENTINA – COPA AMÉRICA – FINAL

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e hora: 10 de julho de 2021, às 21 (horário de Brasília)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Carlos Barreiro e Martín Soppi (URU)

Árbitro de vídeo: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Fred, Renan Lodi, Lucas Paquetá, Marquinhos (Brasil); Paredes, Lo Celso, De Paul, Otamendi, Montiel (Argentina)

Gol: 1-0 Di María (21’/1T)

BRASIL

BRASIL: Ederson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan Lodi (Emerson); Casemiro, Fred (Roberto Firmino), Paquetá, Neymar, Everton Cebolinha (Vini Jr.) e Richarlison. Técnico: Tite.

ARGENTINA

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero (Pezzella), Otamendi e Acuña; Ángel Di María (Palacios), De Paul, Paredes (Guido Rodríguez) e Lo Celso (Tagliafico); Messi e Lautaro Martínez (Nicolás González). Técnico: Lionel Scaloni.

Por: Andreza Galdeano–SBT SPORTS