Bolões da Mega Sena atraem mais apostadores

Se você tiver sido curioso, deve ter visto que os últimos grandes prêmios de várias modalidades da loteria brasileira estão tendo como vencedores alguns bilhetes realizados através de bolões. No Instagram, há alguns grupos parecidos com consórcios de jogadores, que apostam sempre juntos, principalmente quando a premiação acumula.

Você já se perguntou sobre o motivo disto estar acontecendo? A razão é muito simples: com a participação de vários apostadores, os bolões da Mega Sena podem ser muito mais elaborados, causando um aumento de chances de acertar os números sorteados, e os apostadores podem receber diversos prêmios menores também, ganhando muito mais do que investiu na empreitada.

A ex-BBB Paulinha Leite entende muito do assunto. Ela criou uma empresa somente com o intuito de arregimentar apostadores que invistam com ela em bolões extremamente “profissionalizados”, com bilhetes recheados de números extras, fechamentos e desdobramentos. Ela já ganhou alguns milhões de reais ao longo do tempo com estas práticas.

É tudo totalmente legal, mas, no caso da jogadora famosa, é preciso investir uma quantia um pouco alta. Você, que ainda conhece pouco e não tá a fim de jogar muito dinheiro, também pode participar de um bolão num orçamento mais compatível com sua realidade e um pouco mais “amador”, digamos assim. Suas chances de ganhar também serão maiores do que apostar num jogo simples.

Chame os amigos, familiares ou colegas de trabalho e faça você mesmo uma aposta especial quando a Mega acumular durante vários sorteios ou quando houver um sorteio especial como o da Mega da Virada, no final do ano. Mas é melhor você ir testando suas habilidades, realizando jogos menores até investir um pouco mais em algum momento.

Como fazer um bolão

Não é difícil, basta ter paciência e conseguir convencer algumas pessoas a participarem. Se você não quiser ter muito trabalho, também vale comprar uma daquelas cotas que as vendedoras das lojinhas lotéricas oferecem ou, até mesmo, dos sites de aposta online. São extremamente válidas estas opções.

Mas fazendo você mesmo a aposta, você pode escolher todas as dezenas marcadas em cada bilhete, a quantidade de jogos que vai fazer e, principalmente, o número de pessoas que vão participar. Isso vai controlar o custo final e quanto cada um deles vai precisar pagar.

Os valores podem variar bastante, depende dos jogos que você e seus parceiros quiserem fazer. Quanto maior a quantidade de bilhetes e de números marcados, maior será o preço final da aposta. E você poderá dividir o valor final entre 2 ou até 50 apostadores, cada bolão decide estes detalhes.

É possível marcar entre 6 e 15 números por volante, com o valor da aposta variando entre R$ 4,50 a até R$ 24 mil reais, uma quantia que mesmo dividida ainda ficará alta para a maioria dos apostadores. Utilizando técnicas como fechamentos, os jogadores também podem marcar uma quantidade grande de bilhetes, o que pode fazer o preço final da aposta aumentar bastante.

A única recomendação para quem organiza um bolão ou somente participa de um já pronto é: tenha um comprovante individual das cotas que você adquirir. É muito importante para o caso de alguém não se comportar como devia na hora da partilha da premiação. Não esqueça!

Na última Mega da Virada, apenas dois bilhetes foram sorteados e dividiram a bolada de 378 milhões de reais. Ambos eram de bolões, um realizado em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e o outro de Campinas, interior do estado de São Paulo. Em 2020, um dos vencedores também foi um bolão. Em 2019, idem. Captou?