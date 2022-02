Conselheiros Federais da OAB SP tomam posse em solenidade do CFOAB

Eleição nacional da OAB aconteceu nesta segunda (31)

Na noite de ontem (31), na sede nacional da OAB, em Brasília, aconteceu a eleição do Conselho Federal da entidade para o triênio 2022-2025. O advogado Beto Simonetti, Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pelo estado do Amazonas, foi eleito presidente da OAB Nacional com 77 dos 80 votos, junto com a nova diretoria composta pelo vice-presidente Rafael Horn, a secretária-geral Sayury Otoni, a secretária-geral adjunta Milena Gama e o diretor-tesoureiro Leonardo Campos. No discurso de posse, o presidente eleito reafirmou seu compromisso de fazer uma gestão da advocacia para a advocacia (veja aqui o discurso completo).

Conselho Federal da OAB

Na manhã desta terça-feira (1º), ocorreu a cerimônia de posse do novo Conselho Federal da OAB, que contou com a presença e participação da presidente Patricia Vanzolini, dos Conselheiros Federais eleitos da Secional paulista, Alberto Zacharias Toron, Carlos José Santos da Silva (Cajé) e Silvia Virginia Silva de Souza, além dos Conselheiros Federais Suplentes Alessandra Benedito, Daniela Campos Liborio e Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa.

OAB Nacional

A sessão, restrita por causa da pandemia, teve transmissão ao vivo pelo YouTube para toda a advocacia (confira aqui).