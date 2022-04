“Boa Tarde São Paulo”, com Adriana Araújo, estreia na segunda-feira na tela da Band

Telejornal vai ocupar diariamente a faixa vespertina da grade de programação da emissora

Um jornal dinâmico, no ritmo da maior metrópole do Brasil. Entradas ao vivo, com equipes de reportagem posicionadas para dar voz à população em todas as regiões de São Paulo. O compromisso é um só: estar perto dos telespectadores, dar atenção aos problemas e apontar soluções.

É com esse mote que a Band estreia na segunda-feira, 4 de abril, às 14h, o Boa Tarde São Paulo. Sob o comando da experiente jornalista Adriana Araújo, o telejornal vai trazer as principais notícias da capital paulista, interior e Grande São Paulo, destacando a força, a diversidade e os desafios do estado que é uma verdadeira potência. Só na Região Metropolitana são 37 municípios, mais de 21 milhões de habitantes e PIB superior ao de muitos países. “É uma alegria poder voltar a fazer o que mais amo: trabalhar com notícia e falar com São Paulo, o estado que me acolheu há 15 anos. Estou muito entusiasmada porque vamos usar uma linguagem que eu sempre defendi para a televisão, que é um jornal conversado, sem teleprompter”, adianta a apresentadora mineira.

O novo produto já nasce multiplaforma. O projeto foi desenvolvido em conjunto com a área digital para que o público, por meio das redes sociais, possa interagir com a âncora e ajudar nas pautas. “À tarde, as pessoas não têm tempo para noticiários longos, elas querem dinamismo. O formato com meia hora de duração tem essa característica. Vai ser um programa ágil, com muita reportagem ao vivo. E para isso vamos contar com a força de todo o Grupo Bandeirantes. As equipes da Rádio Bandeirantes, BandNews FM e o BandNews TV estarão envolvidas. É um jornal do Grupo e chega no momento em que a integração entre os veículos está consolidada”, destaca Rodolfo Schneider, diretor executivo de Jornalismo.

Adriana Araújo

Contratada da emissora desde o final do ano passado, Adriana terá a missão de comandar a nova faixa de notícias da Band em um horário já consagrado pela audiência. “2022 começa com a oportunidade de fazer o que sempre defendi: jornalismo ao vivo, com responsabilidade e empatia, do jeito que eu gosto. Se me perguntarem como eu me vejo, é simples: sou uma funcionária da notícia”, emenda a jornalista.

Ao longo do telejornal, será possível acompanhar um giro de informações sobre cidades com vida própria e economia forte. Regiões como Grande ABC, Guarulhos, Osasco e Barueri terão ainda mais visibilidade. “Onde o telespectador falar que a gente precisa estar presente para registrar alguma situação, nós estaremos. Nosso lema é ‘chama que a Band vai’. Na hora do almoço, vamos levar para a televisão a dobradinha que o brasileiro ama: esporte e notícia, com muito dinamismo. Tudo o que acontecer de relevante, nacionalmente ou internacionalmente, nossa equipe estará atenta para deixar a população bem informada”, conclui a apresentadora, que tem mais de 26 anos de experiência e passou pelas principais emissoras do país, além de ter sido correspondente internacional.

“Boa Tarde São Paulo”

Boa Tarde São Paulo vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 14h, logo depois do programa Os Donos da Bola.