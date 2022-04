EDP inaugura nova subestação em São José dos Campos com investimento de R$ 24 milhões*

Empreendimento beneficiará aproximadamente 72 mil pessoas

A EDP, distribuidora de energia elétrica do Vale do Paraíba, inaugurou hoje a Estação de Transformação de Energia Santa Luzia, no município de São José dos Campos. Com investimento de R$ 24 milhões, a subestação beneficiará aproximadamente 18 mil clientes, entre residências, comércios e indústrias, o que corresponde a cerca de 72 mil pessoas. A cerimônia de inauguração contou com a presença de Luiz Otávio Henriques, vice-presidente de Geração e Redes da EDP no Brasil; de Cristiane Fernandes, diretora geral da EDP em São Paulo; e de Felicio Ramuth e Anderson Farias Ferreira, prefeito e vice-prefeito de São José dos Campos, respectivamente.



Foto: Charles Trigueiro/EDP

Localizada no bairro que leva o mesmo nome da instalação, a obra eleva a qualidade e a segurança do sistema elétrico local e, desta forma, apoia o desenvolvimento econômico da região sudeste da cidade nos próximos anos, localidade com forte projeção de crescimento. Ao todo, 18 bairros serão beneficiados: Putim, Jardim Santa Luzia, Jardim Santa Julia, Santa Cecilia II, Chácaras Boa Esperança, Santa Cecilia I, Chácaras Pousada do Vale, Jardim Mariana I, Recanto do Vale, Recanto dos Eucaliptos, Vila Iracema, Jardim São Leopoldo, Jardim Santa Sofia, Vila Rica, Jardim Santa Fé, Jardim Santo Onofre, Jardim do Lago e Jardim Jatobá.



São José dos Campos

A cidade de São José dos Campos, que já contava com oito subestações e 595 MWA de capacidade de transformação instalada, tem agora seu sistema expandido em 7%, passando para 635 MVA, o que proporciona mais robustez e flexibilidade operacional a todo o município. Equipado com as últimas tecnologias relacionadas a eficiência, segurança e sustentabilidade, o empreendimento tem capacidade de 40 MVA e conta também com um sistema de acústica para evitar a propagação do som para o meio externo e transformadores de potência que utilizam óleo vegetal, mitigando impactos ao meio ambiente. A subestação é 100% digitalizada, com sua supervisão, comando, controle e proteção operados de forma remota.



Estação de Transformação de Energia Santa Luzia

Para conectar a Estação Santa Luzia ao sistema da Distribuidora, foi construída uma nova rede aérea com 22 quilômetros de extensão, com tecnologia de fiação compacta e protegida, mais resistente a agentes externos como vegetação, principal fator de interferência no sistema elétrico local. Neste percurso, foram implantados 730 postes e instaladas oito chaves de proteção e de manobras de carga, soluções que contribuem para limitar, de forma automatizada, a abrangência de possíveis ocorrências de interrupção no fornecimento de energia.



Foto: Charles Trigueiro/EDP

A construção, ampliação e modernização de estações e linhas de distribuição são fundamentais para acompanhar de forma sustentável o aumento da demanda de energia, conforme o crescimento da região. “A Estação Santa Luzia tem como objetivo reforçar a segurança e a qualidade no atendimento aos nossos clientes de São José dos Campos, a partir de um planejamento de médio e longo prazos, ampliando a confiabilidade do fornecimento de energia dentro de elevadas condições técnicas”, afirma Luiz Otavio Henriques, vice-presidente de Geração e Redes da EDP. Atualmente, a EDP atende cerca de 2 milhões de clientes em sua área de concessão no estado de São Paulo, o que corresponde a aproximadamente 5 milhões de pessoas em 28 municípios paulistas, por meio de 64 subestações.