Bitcoin valorizou 895% desde a pior mínima do Ibovespa na pandemia

Há exatamente um ano, no dia 23 de março de 2020, o Ibovespa fechou o dia em 63.569 pontos, o pior fechamento do índice desde o começo da pandemia. Para comparar o desempenho do Índice Bovespa e de demais ativos, o Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país, realizou um levantamento sobre a valorização de cada investimento durante um ano, desde essa mínima história. Na análise, o bitcoin aparece com a maior alta, de 895,30%, enquanto a poupança nova tem a pior rentabilidade, de 1,57%.

Bitcoin

Confira o levantamento completo:

Fundo Valorização Bitcoin 895,30% IVVB11 86,97% BDRX 86,31% Small Caps 76,45% Ibovespa 70,73% DIVI 44,08% Ouro* 25,52% IFIX* 23,69% Tesouro IPCA* 17,73% Dólar* 8,32% Tesouro Prefixado* 7,39% Poupança antiga* 6,17% CDB Banco Médio** 2,93% CDB Banco Grande** 1,80% Tesouro Selic** 1,80% Poupança Nova** 1,57%

* Investimentos abaixo do IGP-M (28,94%)

** Investimentos abaixo do IPCA (4,57%)

“O que é possível considerar com estes indicadores é que os únicos investimentos que conseguiram valorizar acima da inflação foram os de renda variável, tanto no Brasil como no mundo. E nesse cenário entram Ibovespa, IVVB11, BDRX, small caps e bitcoin. Já sobre renda fixa, a poupança velha segue sendo um bom investimento, e praticamente não tem riscos. Mas vale reforçar que é aquela poupança aberta até o ano de 2012. Após esse período, a poupança é o que chamamos de poupança nova, e foi o pior investimento do ano”, pontua Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb.

Yubb

Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.

Imagem de MichaelWuensch por Pixabay