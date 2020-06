Nimo TV é a nova casa do Santos HotForex e-Sports

A Nimo TV anuncia a chegada do Santos HotForex e-Sports, atual campeão do Circuito Desafiante 2020 de League of Legends, à plataforma. O time de LOL da Vila Belmiro tem agora um canal dedicado a eles na plataforma de streaming e os fãs poderão acompanhar as lives diárias dos gamers.

Santos Futebol Clube

O Santos Futebol Clube entrou para os esports em 2018 e a NimoTV é a primeira plataforma a fechar parceria com o clube. A plataforma será a “Vila Digital”, acolhendo todos os atletas profissionais e influencers do clube. No League of Legends, serão os jovens talentos Aryze (Top), Hyoga (Jungler), Juzo (AD Carry), a experiência e carisma do Sarkis (AD Carry), e os dois coreanos da equipe, JackPoT (Top) e Rainbow (Midlaner).

Santos HotForex e-Sports

“Todo clube esportivo precisa ter um local para chamar de “sua casa”, e fico muito feliz de ver que a Nimo TV acredita no Santos para desenvolvermos isso juntos. O Santos está em uma grande fase em 2020, chegamos na elite das principais competições do País, e trazer para a nossa torcida uma plataforma parceira do clube, onde eles poderão acompanhar o dia a dia dos nossos atletas, dando suporte e força para eles, não tem preço”, comenta Leonardo Di Prado, CEO do Santos HotForex e-Sports.

LOL do Santos

As lives do time de LOL do Santos podem ser assistidas pelos mais de 20 milhões de inscritos na plataforma, em uma página dedicada, que permite transitar entre os atletas profissionais e Coaching Staff. “Com todo o histórico do clube em revelar novos talentos, nos esports não poderia ser diferente e estamos muito felizes de sermos a mais nova casa do time de LOL do Santos”, declara Rodrigo Russano Dias, gerente de Marca e PR da Nimo TV.

Gamers do Santos

Quem quiser assistir as lives dos gamers do Santos, basta clicar no nome dos Meninos da Vila: Sarkis, Hyoga, Hawk, Rainbow e Juzo

Nimo TV

A Nimo TV é uma plataforma de streaming com foco na transmissão de jogos eletrônicos, conteúdos criativos e eSports. Criada pela Huya, um dos maiores serviços de streaming de jogos da China, a Nimo TV chegou ao Brasil com o propósito de oferecer conteúdo de qualidade e divertir quem quer transmitir partidas ou assistir seus canais favoritos. Em 2018, a Huya passou a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), após receber investimento de US$ 460 milhões da Tencent. Dentre os principais recursos da Nimo TV, estão o “Ultra HD Broadcasting”, “Video Second Open”, “Full Link Monitoring” e “Mobile Streaming”, que permite a transmissão de sessões de gameplay ao vivo diretamente do aparelho mobile para o aplicativo do serviço.

